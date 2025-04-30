白宮公布「就任100天」對美投資清單！　台灣、台積電入列

▲川普高調宣示，自己是美國歷史上「最成功的總統」。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）就任滿百日，白宮公布新一波投資清單指出，川普在這100天內成功促成超過5兆美元的美國本土投資，其中包含台積電和台灣承諾對美國的投資。

川普29日晚間在密西根州舉行第二任期「就職百日」的造勢演說。他高調宣示，自己是美國歷史上「最成功的總統」，強調過去100天的政績不容忽視，成功吸引多家科技巨頭加碼投資美國。

川普在演說中表示，黃仁勳是他的好朋友，輝達（NVIDIA）投資美國5000億美元，而世界上最大的晶片製造公司台積電（TSMC），也在美國投資了2000億美元

白宮29日公布川普就任百日投資成果，強調川普在第二任期的前100天內，成功促成超過5兆美元的美國本土投資，預計將創造超過45.1萬個新工作機會，為美國開啟新一波的經濟繁榮。

以下是川普第二任期以來所爭取到的部分重大投資（非完整名單）：

．蘋果（Apple）宣布將投入5000億美元於美國製造與人才培訓。

．晶片巨頭輝達（NVIDIA）宣布，未來四年內將在美國投入5000億美元用於AI基礎設施建設，並首次承諾全數在美國境內製造AI超級電腦。

．IBM宣布，未來五年將投入1500億美元在美國的製造與營運擴張。

．台積電（TSMC）宣布將在美國投入1000億美元於晶片製造。

．現代汽車（Hyundai）宣布美國本土投資總額達210億美元，其中包含在路易斯安那州（Louisiana）興建一座價值58億美元的新鋼鐵廠，預計將創造近1500個工作機會。

．豐田汽車（Toyota Motor Corporation）宣布，將投入8800萬美元提升其在西維吉尼亞州（West Virginia）工廠的油電車產量，確保當地2000名員工的就業穩定。

．日本大型飲料製造商朝日控股（Asahi Group Holdings）也宣布，將在威斯康辛州（Wisconsin）的工廠投入3500萬美元以擴大產能。

白宮公布的投資清單內，也包含了各國政府對美國的投資承諾：

．日本宣布，對美投資將達1兆美元。

．台灣也宣布將進一步強化對美國的投資承諾。

．阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）宣布，未來十年內將對美國投入1.4兆美元。

．沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）表示，接下來四年將對美國投資6000億美元。

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