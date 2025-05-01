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賴清德赴拱天宮揭匾「拱召天佑」　親解背後意義！求媽祖保佑台灣

▲▼賴清德親臨白沙屯拱天宮揭匾，恭請白沙屯媽祖出神龕。（圖／白沙屯拱天宮提供）

▲賴清德赴拱天宮揭匾致詞，祈求媽祖保佑國泰民安。（圖／白沙屯拱天宮提供）

記者劉亮亨、陳煥丞、柯沛辰／苗栗報導

白沙屯媽祖進香預計1日晚間子時登轎出發，一路南下至雲林北港朝天宮。總統賴清德1日晚間也親臨拱天宮，在苗栗縣長鍾東錦、拱天宮主委洪文華陪同下，致贈「拱召天佑」匾額，並親自揭匾，恭送媽祖啟程。

賴清德表示，很榮幸可以參與今晚的盛會，並親自恭請白沙屯媽祖出神龕，甚至代表台灣社會恭送白沙屯媽，啟程前往雲林朝天宮進香。

賴清德說，「我代表台灣人民恭祝活動圓滿成功，並恭祝白沙屯媽神威顯赫、香火鼎盛，也祈求白沙屯媽保佑我們台灣國泰民安、風調雨順，讓我們苗栗縣四時無災、八節有慶，所有善男信女闔家平安、大家賺大錢。」

賴清德表示，白沙屯媽神威遠播、法力無邊，海內外有許多善男信女，「我很榮幸能代表台灣人民，恭送『拱召天佑』的匾額，表彰白沙屯媽的神威顯赫，也叩謝神恩，坐鎮苗栗縣保境安民，這個牌匾的意思是：只要所有善男信女拱衛光明、正信的善念，就一定可以得到上天、媽祖的保佑。

為此，賴清德也呼籲在場信眾，大家一起做善事、行善，照顧弱勢，並在工作崗位上善盡職責，這樣一來，國家社會就能更加進步。

▲▼賴清德赴拱天宮揭匾「拱召天佑」　親解背後意義！求媽祖保佑台灣。（圖／記者劉亮亨、陳煥丞攝）

▲賴清德說，他很榮幸可以代表台灣人民恭送「拱召天佑」匾額。（圖／記者劉亮亨、陳煥丞攝）

賴清德說，他去年5月20日上任後，在總統府成立了3個委員會，第一個是「健康台灣推動委員會」，因為國人平均壽命延長到80歲，但「不健康年數」並未減少，仍維持在8.4年，換句話說，國人生命中平均有10％時間是不健康的，所以成立健康委員會，希望國人活得更久、更健康，讓國家更強、讓世界擁抱台灣。

賴清德指出，第二個是「氣候變遷對策委員會」，台灣是地球村的一份子，現在天災地變頻傳，這跟氣候變遷有關係，所以希望台灣可以集結社會的力量，解決淨零轉型的問題，也利用淨零轉型讓社會更進步、企業更有競爭力。

賴清德說，第三個是「防衛韌性委員會」，台灣每一年幾乎都會碰到颱風，每過一段時間也會出現地震，加上因應地緣政治的變化，也跟國外合作，希望結合全國民眾強化台灣社會韌性，不管是因應天災地變，還是地緣政治變化，讓每個國民知道自己的崗位、保護自己，也幫助別人，讓國家有堅強的防衛力量。

▼匾額「拱召天佑」。（圖／白沙屯拱天宮提供）

▲▼賴清德親臨白沙屯拱天宮揭匾，恭請白沙屯媽祖出神龕。（圖／白沙屯拱天宮提供）

 
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