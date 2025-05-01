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無畏賴清德司法追殺　謝龍介率台南藍軍啟動罷免全面罷綠回收

▲謝龍介帶領藍軍高舉「全面罷綠、全面回收」手板，表達反對司法追殺決心。（記者林東良翻攝，下同）

▲謝龍介帶領藍軍高舉「全面罷綠、全面回收」手板，表達反對司法追殺決心。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨發言人卓冠廷日前直播透露賴清德總統下達「罷免案二階連署都要通過」軍令狀，引爆熱議，國民黨立委謝龍介率台南市議會國民黨團，批評賴清德政府利用司法追殺異己，恐嚇年輕志工，痛斥民進黨執政「高關稅不處理、共諜不關心，專搞政治清算」，宣布台南藍軍展開「全面罷綠、全面回收」行動，誓言二階連署罷免15位民進黨立委。

謝龍介指出，美國高關稅政策引發全球經濟震盪，台灣企業面臨嚴峻挑戰，總統賴清德卻不急於應對，反將政治清算列為優先，對比共諜案、貪污案涉案人交保金額低廉，罷免志工卻遭以偽造文書重辦、甚至被羈押，痛批此舉「嚴重失衡、不符比例原則」，籲民眾正視司法正義遭踐踏的危機。

▲謝龍介帶領藍軍高舉「全面罷綠、全面回收」手板，表達反對司法追殺決心。（記者林東良翻攝，下同）

謝龍介表示，「凱道25萬人民無畏風雨，代表民心思變」，台南藍軍不會退縮，將從今天起在全市各區設立罷免站，從早上8時到晚間9時不間斷收件，並強調「民進黨愈打壓，青年志工會站得更多、更勇敢！」

國民黨團書記長林燕祝強調，台南市黨部已幾乎全面遭司法清查，連副主委都被羈押，但這更激起地方團結，藍軍將由議員分區輪流設攤，逐一完成連署回收任務。她指出，年輕人紛紛主動開站，因為「國家搞成這樣，為什麼要叫年輕人吞下去？」

林燕祝語重心長說，「不只有民進黨才是台灣人」，強調她與許多民眾一樣，土生土長、熱愛台灣，「我們會站出來守護民主與公義。」

▲謝龍介帶領藍軍高舉「全面罷綠、全面回收」手板，表達反對司法追殺決心。（記者林東良翻攝，下同）


罷免連署台南市議員擺攤時程
5/1（三）15:30｜蔡宗豪議員
地點：北區和緯市場（和緯路四段426號）＊謝龍介將到場
5/3（六）09:00｜盧崑福議員
地點：南區金華市場（金華路二段33巷79號）＊謝龍介將到場
5/4（日）15:30-17:30｜林美燕議員
地點：南區利南黃昏市場（利南街220號）＊謝龍介將到場
5/4（日）09:30｜曾培雅議員
地點：東區假日農場（林森路一段276號）
5/5（一）10:00｜許至椿議員
地點：北區大道新城十區廣場（北門路二段547巷）
15:30｜長榮新城中庭廣場（長榮路五段41巷）
5/10（六）08:00｜王家貞議員
地點：東區崇德市場旁小公園（崇德路304號）

針對謝龍介立委今日與國民黨市議會黨團議員對民進黨指控，並公布二階連署罷免細節，民進黨台南市黨部主委郭國文立委表示不解，並予以譴責如下：郭國文指出，早在3月底時，謝龍介就說要全力投入支援各地的罷免民進黨立委活動，結果過了2個月，一點動作都沒有，連最基本的協助收連署書，也到今天才做。

郭國文認為，過去這段時間，謝龍介比較像全力投入介入民進黨初選的工作，直到這幾天被立法委員林俊憲拆穿他的行為後，才突然想起來過去支援罷免的主張。除此之外，郭國文點出，先前國民黨台南市黨部已經因為抄襲問題被檢調搜索，且黨部副主委遭羈押，謝龍介在罷免林俊憲、王定宇案的一階連署，從未宣布要收連署書，前後對比不就更加坐實過去抄襲的行為？

郭國文最後說，謝龍介終於想起來自己要協助罷免的事，不知道何時還會喚起造假連署的記憶，好好向台灣人民交代，自己在抄襲連署書中到底扮演什麼角色？

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