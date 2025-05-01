　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日自民黨青年局長見賴清德：台海和平攸關世界　各國領袖都要有認知

▲▼總統賴清德接見「日本自民黨青年局幹部訪台團」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見「日本自民黨青年局幹部訪台團」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德1日接見「日本自民黨青年局幹部訪台團」。中曾根局長致詞時表示，台灣與日本都是四面環海的海洋國家，如何守護海洋，並活用海洋資源，是雙方的共同目標，應該相互合作。他說，台海的和平穩定攸關東亞、甚至是世界的和平穩定，必須讓世界和各國領袖都有此認知，日本也會盡力宣導。

賴清德致詞時，歡迎自民黨青年局各位國會議員及「日本青年會議所」的貴賓來到總統府。他表示，今天很高興再次見到中曾根康隆局長、平沼正二郎眾議員以及神谷政幸參議員，也很期待與現場各位貴賓交流座談。

賴清德表示，自民黨青年局和日本青年會議所再度用具體的行動表達對台日關係深化的支持，他也要代表台灣人民感謝青年局在去年0403花蓮地震時，發起募款幫助花蓮縣受災民眾。

賴清德說，自民黨青年局成員是日本政壇未來的重要領袖，台灣非常重視和青年局的交流，並盼帶來具體成果。他指出，台海和平穩定攸關世界的安全與繁榮，雙方可以在促進印太和平穩定方面進行合作交流。

賴清德提到，日本包括安倍晉三前首相、岸田文雄前首相及現在石破茂首相，在重要的國際場合都不斷強調台海和平穩定的重要性，「台灣非常感謝日本歷任首相對臺海和平穩定的重視與支持」。

賴清德提到，台灣和日本也能在經濟產業進行合作交流。台日產業互補，進一步合作可創造台日雙贏，像是半導體產業，台灣的強項在製造，日本的強項在原料、設備與技術，如果雙方合作，半導體產業一定可以更加蓬勃發展。

賴清德認為，除了經濟與國防，台日也可在教育、文化、體育、藝術等領域進行交流。兩國關係向來深厚，中曾根康隆局長的祖父－中曾根康弘前首相也曾派駐台灣，居住在高雄左營明德新村。他期盼，台日關係在原有深厚的基礎上能更上一層樓。

▲▼總統賴清德接見「日本自民黨青年局幹部訪台團」。（圖／總統府提供）

中曾根局長致詞時則說，每年自民黨青年局都會組團訪台，也都獲得晉見總統的機會，彰顯總統對訪團的重視。他說，去年7月，他也與時任眾議員鈴木馨祐來台訪問，深感每次來到台灣，就好像回到家鄉一樣。

中曾根局長說，賴清德致詞時提及，希望台日青年能在國防、經濟、文化、教育及藝術等領域充分合作與交流。他認為，在現今複雜、困難的國際局勢下，這些指示有其必要。尤其在美國川普總統的第二任任期，以往大家習以為常的事都不再是必然，世界經濟也產生很大幅度的變化。

中曾根局長表示，他十分贊同加強台日間在實務和戰略上的合作，相信雙方能互蒙其利，期盼雙方的交流能朝共同的目標前進。

他說，台灣與日本都是四面環海的海洋國家，如何守護海洋，並活用海洋資源，是雙方的共同目標，應該相互合作、全力以赴。而台海的和平穩定攸關東亞、甚至是世界的和平穩定，必須讓世界和各國領袖都有此認知，日本也會盡力宣導。

中曾根局長提到，在半導體產業方面，由於台積電在熊本設廠，讓整個地區變得非常熱鬧，日本政府也補助約1.25兆日圓。未來，日本政府預計再投入10兆日圓，協助AI等領域的發展。台日兩國在半導體領域各有專精，期盼能發揮加乘效果。

中曾根局長指出，儘管台灣面臨嚴峻的內外環境，不過，在賴總統強而有力的領導下，台灣去年的經濟成長率高達4.6%，並持續推動加強社會整體韌性等措施，令人敬佩。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／貴婦奈奈獲200萬交保！限制出境出海住居+科技監控
快訊／王大陸情侶動用人脈查個資　小開好友、四海幫堂主交保
「球都在冒火！」古林睿煬飆10K　日球迷讚：比上澤還猛
警一句話讓被詐母女成雙屍　重懲休職6月
古林睿煬7局狂飆10K僅失2分退場！暫列勝投候選
快訊／古林睿煬7局狂飆10K旅日新高
快訊／川普「要求新台幣升值」？　央行最新回應
5億高中生撞地瞬間臉部表情曝　權威法醫揭曝墜樓過程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日自民黨青年局長見賴清德：台海和平攸關世界　各國領袖都要有認知

郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」　黃國昌批：該離開的是你

房屋稅2.0開徵爆亂象！　北市：中央開發系統、地方設定印繳款單

中共滲透台灣黑幫？陸委會：不是新聞「反送中就有痕跡」

陸委會：兩岸徵文比賽只是形式　真正目的是找學生去大陸

蔣萬安允諾昨公布世壯運所有賽程　顏若芳抓包「仍有13項查不到」

罷吳領銜人退出「不影響連署」？　律師揭嚴重後果：二度犯偽造文書

公務員若涉職場霸凌、酒駕　考試院會通過草案：得一次記2大過免職

國安法辦不了「降共上校」　陸委會：很荒謬

快訊／最指標選區！罷免傅崐萁二階連署破3.2萬　罷團明正式送件

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

【真是孝子孝女餒XD】小孩「捧著」爸爸的大頭照還哭出來XD

【泰格與雪兒】母胎單身

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

日自民黨青年局長見賴清德：台海和平攸關世界　各國領袖都要有認知

郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」　黃國昌批：該離開的是你

房屋稅2.0開徵爆亂象！　北市：中央開發系統、地方設定印繳款單

中共滲透台灣黑幫？陸委會：不是新聞「反送中就有痕跡」

陸委會：兩岸徵文比賽只是形式　真正目的是找學生去大陸

蔣萬安允諾昨公布世壯運所有賽程　顏若芳抓包「仍有13項查不到」

罷吳領銜人退出「不影響連署」？　律師揭嚴重後果：二度犯偽造文書

公務員若涉職場霸凌、酒駕　考試院會通過草案：得一次記2大過免職

國安法辦不了「降共上校」　陸委會：很荒謬

快訊／最指標選區！罷免傅崐萁二階連署破3.2萬　罷團明正式送件

五月浪漫桐花雪！新北土城三大秘境公開　搭公車就能賞花雨

把家變垃圾屋「阻父親賣房」　兒罵：那是媽辛苦買下的

新北加速推動都市更新　侯友宜：中繼宅讓民眾安心拆遷

新北汛期超前部署！修剪1338棵路樹防災　提升抗風通洪能力

快訊／貴婦奈奈獲200萬交保！限制出境出海住居+科技監控

快訊／館長員工街頭遇襲！政治狂熱者重擊後腦杓：你老闆426在講啥

臉書3.8萬則詐騙廣告卻零開罰　數發部答詢擺爛讓刑事局怒打臉

陸元琪家中「慘摔下樓梯」正臉著地！　起身見滿地血曬傷勢照

鄭浩均二軍飆153封鎖樂天　蘇智傑開轟助統一勝台鋼

快訊／王大陸情侶動用人脈查個資　小開好友、四海幫堂主交保

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

政治熱門新聞

快訊／IDF戰機空中火焰彈意外擊發　空軍火速派員調查

張克晉退罷吳領銜人　楊植斗籲三思

總統府公告「LINE帳號5／1暫停」

派出所停車挨轟！彰化議員賴清美遭停權1年

快訊／全台首個二階段連署送件！　罷免黃建賓1.6萬連署書送選委會

公務員爆還沒收到3%調薪　政院：待遇調整複雜會陸續發放

國民黨罷綠頻傳「死亡連署」　沈富雄示警1狀況：黨會滅亡

連勝文稱「若不是國民黨兩岸早開戰」　詹江村氣炸：坐實舔共之說

分析罷免北市5藍委「王鴻薇最危險」　郭正亮：蔣萬安禁不起掉一個

快訊／最指標選區！罷免傅崐萁二階連署破3.2萬　罷團明正式送件

藍營美女發言人啟動「環島收罷綠連署」　喊話達成2條件罷免賴清德

能下車？罷免吳思瑤領銜人退出　中選會：換領銜人須提議人1／2以上同意

藍爆調查局強闖民宅查罷免　竟問「你藍還綠？」

罷免二階送件後可繼續連署？　中選會回應了

更多熱門

相關新聞

謝龍介率台南藍軍啟動罷免全面罷綠全面回收

謝龍介率台南藍軍啟動罷免全面罷綠全面回收

民進黨發言人卓冠廷日前直播透露賴清德總統下達「罷免案二階連署都要通過」軍令狀，引爆熱議，國民黨立委謝龍介率台南市議會國民黨團，批評賴清德政府利用司法追殺異己，恐嚇年輕志工，痛斥民進黨執政「高關稅不處理、共諜不關心，專搞政治清算」，宣布台南藍軍展開「全面罷綠、全面回收」行動，誓言二階連署罷免15位民進黨立委。

中曾根康隆率團訪基隆　謝國樑：共推城市外交

中曾根康隆率團訪基隆　謝國樑：共推城市外交

藍營美女發言人啟動「環島收罷綠連署」　喊話達成2條件罷免賴清德

藍營美女發言人啟動「環島收罷綠連署」　喊話達成2條件罷免賴清德

「妃憲之爭」陳亭妃狀告御前　林俊憲坦言不清楚：我們會團結

「妃憲之爭」陳亭妃狀告御前　林俊憲坦言不清楚：我們會團結

陳佩琪曝柯文哲最常問這句話

陳佩琪曝柯文哲最常問這句話

關鍵字：

賴清德台日合作自民黨青年局海洋合作

讀者迴響

熱門新聞

詹姆士遭控欠債2600萬！「創業沒出一毛錢」卻當大股東

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

白沙屯媽祖今起轎！信眾嗆罷團：政治別介入

消費過世運將　她怒轟「Makiyo一生都是垃圾」

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

Makiyo爆司機被撞還出國玩...家屬怒提告

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

更多

最夯影音

更多

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面