日自民黨青年局長見賴清德：台海和平攸關世界　各國領袖都要有認知

▲總統賴清德接見「日本自民黨青年局幹部訪台團」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德1日接見「日本自民黨青年局幹部訪台團」。中曾根局長致詞時表示，台灣與日本都是四面環海的海洋國家，如何守護海洋，並活用海洋資源，是雙方的共同目標，應該相互合作。他說，台海的和平穩定攸關東亞、甚至是世界的和平穩定，必須讓世界和各國領袖都有此認知，日本也會盡力宣導。

賴清德致詞時，歡迎自民黨青年局各位國會議員及「日本青年會議所」的貴賓來到總統府。他表示，今天很高興再次見到中曾根康隆局長、平沼正二郎眾議員以及神谷政幸參議員，也很期待與現場各位貴賓交流座談。

賴清德表示，自民黨青年局和日本青年會議所再度用具體的行動表達對台日關係深化的支持，他也要代表台灣人民感謝青年局在去年0403花蓮地震時，發起募款幫助花蓮縣受災民眾。

賴清德說，自民黨青年局成員是日本政壇未來的重要領袖，台灣非常重視和青年局的交流，並盼帶來具體成果。他指出，台海和平穩定攸關世界的安全與繁榮，雙方可以在促進印太和平穩定方面進行合作交流。

賴清德提到，日本包括安倍晉三前首相、岸田文雄前首相及現在石破茂首相，在重要的國際場合都不斷強調台海和平穩定的重要性，「台灣非常感謝日本歷任首相對臺海和平穩定的重視與支持」。

賴清德提到，台灣和日本也能在經濟產業進行合作交流。台日產業互補，進一步合作可創造台日雙贏，像是半導體產業，台灣的強項在製造，日本的強項在原料、設備與技術，如果雙方合作，半導體產業一定可以更加蓬勃發展。

賴清德認為，除了經濟與國防，台日也可在教育、文化、體育、藝術等領域進行交流。兩國關係向來深厚，中曾根康隆局長的祖父－中曾根康弘前首相也曾派駐台灣，居住在高雄左營明德新村。他期盼，台日關係在原有深厚的基礎上能更上一層樓。

中曾根局長致詞時則說，每年自民黨青年局都會組團訪台，也都獲得晉見總統的機會，彰顯總統對訪團的重視。他說，去年7月，他也與時任眾議員鈴木馨祐來台訪問，深感每次來到台灣，就好像回到家鄉一樣。

中曾根局長說，賴清德致詞時提及，希望台日青年能在國防、經濟、文化、教育及藝術等領域充分合作與交流。他認為，在現今複雜、困難的國際局勢下，這些指示有其必要。尤其在美國川普總統的第二任任期，以往大家習以為常的事都不再是必然，世界經濟也產生很大幅度的變化。

中曾根局長表示，他十分贊同加強台日間在實務和戰略上的合作，相信雙方能互蒙其利，期盼雙方的交流能朝共同的目標前進。

他說，台灣與日本都是四面環海的海洋國家，如何守護海洋，並活用海洋資源，是雙方的共同目標，應該相互合作、全力以赴。而台海的和平穩定攸關東亞、甚至是世界的和平穩定，必須讓世界和各國領袖都有此認知，日本也會盡力宣導。

中曾根局長提到，在半導體產業方面，由於台積電在熊本設廠，讓整個地區變得非常熱鬧，日本政府也補助約1.25兆日圓。未來，日本政府預計再投入10兆日圓，協助AI等領域的發展。台日兩國在半導體領域各有專精，期盼能發揮加乘效果。

中曾根局長指出，儘管台灣面臨嚴峻的內外環境，不過，在賴總統強而有力的領導下，台灣去年的經濟成長率高達4.6%，並持續推動加強社會整體韌性等措施，令人敬佩。