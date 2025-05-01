快訊／桃園逆向撞飛夫妻檔1死2傷　2逃逸「失聯移工」被逮

▲桃園市八德區和平路今天中午發生轎車逆向撞飛機車並波及另一輛機車，造成1死2傷慘劇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區和平路活動中心前今（1）日中午發生轎車逆向撞上2輛機車，造成1死2傷慘劇，警方根據路口監視器與詢問附近檳榔攤，確認肇事轎車內有3人，其中2人下車逃逸，員警趕抵現場時，僅發現駕駛座上1名越南籍阮姓男子。警方於晚間8時許查獲逃逸2人到案，分別是翁姓與黃姓男子，2人都是越南籍失聯移工。

警方調查，肇事駕駛阮姓男子酒測值為每公升0.49毫克，確認已超標，警方訊後依公共危險罪、過失致死罪嫌將阮男移送桃園地檢署偵辦，另2名逃逸的越籍男子則移送移民署桃園分署收容，等候遣返。

▲車禍現場慘不忍睹。（圖／熱心人士提供）

桃園市八德區和平路557號前今天中午發生轎車逆向撞上對向2輛機車，造成一對夫妻檔被撞飛，還波及另一輛機車，警消到場處理時，發現46歲陳姓男子肢體扭曲倒臥路面，已無呼吸心跳，經送醫急救後仍宣告不治，44歲妻子則有左膝、小腿擦傷，52歲江姓女子左膝擦傷，送醫治療中，但無生命危險。

警方在案發現場附近草叢發現肇事車輛，但車上僅剩32歲越南籍阮姓男子，但阮男卻聲稱不懂中文，員警將其帶至移民署確認真實身分，根據附近檳榔攤與目擊者指稱，案發時發現肇事轎車應該有3人，其中2人下車逃逸，警方調閱附近監視器以車追人。

八德警方隨即於晚間8時許查獲2名逃逸男子到案，分別是38歲翁姓男子、40歲黃姓男子，2人均為越南籍失聯移工，分別已失聯2至3年之久，另外，警方也確認現場遺留之阮姓男子即為駕駛，6年前以觀光簽證來台，屬於逾期居留，其酒測值為為每公升0.49毫克，確認已超標，警方偵訊後依公共危險罪、過失致死罪嫌將阮男移送桃檢偵辦，同案乘客翁男、黃男則移送移民署桃園分署收容，等候遣返回越南。

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