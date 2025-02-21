邀同鄉聚賭！再找人刀棍劫走13萬　移工缺錢出怪招下場曝

▲越南籍范姓與杜姓失聯移工於2023年6月間找來同鄉在桃園市蘆竹區民宅聚賭，凌晨時突有多人持刀棍闖入，搶走13萬元與金項鍊等財物後逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

越南籍范姓、杜姓失聯移工缺錢花用，竟於2023年6月間邀約多位越南同鄉，到桃園市蘆竹區某處民宅聚賭，凌晨時分，杜男、范男另邀集4名身分不詳移工分持刀棍洗劫賭場，再從容搶走桌上現金，臨走前還搶走其中一人金項鍊後駕車逃逸。桃園地檢署偵結，依加重強盜案件將范、杜2人提起公訴，並追查其他身分不詳在逃共犯到案。

檢警調查，29歲的范姓與28歲杜姓男子均為越南籍失聯移工，2023年6月間，由不詳越南籍移工邀約阮姓等多名同鄉在蘆竹區新福街附近民宅，以撲克牌聚賭，6月19日凌晨1時許，擔任內應的范姓移工與綽號「阿財」男子見時機成熟，通知杜姓與多名身分不詳男子分持刀棍等物闖入民宅，以越南語高喊「不要動」，喝令正在賭博同鄉雙手抱頭，並以刀子架在頸部威嚇，再逐一搜刮桌上財物，共搶走13萬餘元，臨走前還搶走阮姓移工頸部金項鍊，然後搭車逃離現場。

蘆竹警方事後接獲報案後，調閱監視器以車追人，發現搶匪駕駛的轎車係范男事先購買，再利用幫人報廢車輛機會登記他人名下，警方循線追查范男與杜男到案移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，范、杜2人坦承犯行不諱，警方並提供現場照片、監視器畫面截圖與被害人指證等佐證，足認2人犯行明確，檢方偵結依加重強盜罪嫌起訴，並將追查同案在逃其他共犯到案。