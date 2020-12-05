影／失聯越南移工見警攔查下車逃竄　八德警迅速拘捕送辦

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德警分局員警4日間在八德區興豐路發現廂型車併排違停上前攔查，未料車內4人突然下車逃竄，員警上前一一拘捕到案，發現逃竄的3男1女都是越南籍移工，4人坦承是失聯移工，四處打零工維生，最久者已逃逸近2年，警方偵訊後已送交移民署桃園專勤隊收容等候遣返。

▲桃園市八德警分局4日晚間在興豐路攔查併排違停廂型車，未料車上4人突然衝出逃竄，員警立即上前拘捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲八德警方4日晚間查獲4名失聯越南籍移工，員警現場訊問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局指出，四維派出所副所長王韋力、員警許時瑜、張秉閎4日傍晚執行巡邏勤務，經過興豐路發現廂型車併排違停，因該路段車流量大嚴重影響交通動線，員警趨前攔查，車上3男1女突然打開車門四處竄逃，員警還好已有準備一一拘捕到案。

▲桃園市八德警分局4日查獲3男1女越籍失聯移工，偵訊後送交桃園專勤隊收容等候遣返。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，3男1女都是越南籍失聯移工，先後在2018年至2020年間離開原來雇主公司失聯逃逸，最久者已逃逸2年之久，4人均四處在工地打零工維生，坦承原雇主薪水較低才會想逃離，自己找雇主以賺取更高薪資，打工期間居無定所也無固定工作地點，原以為機動性比較不動被查緝，沒想到還是難逃法網，警方偵訊後依違反入出國移民法送交移民署專勤隊收容。

八德警分局呼籲，外籍人士逾期停留在台非法工作，容易衍生危害社會問題，警方將加強查緝，也籲請雇主切勿雇用非法逃逸移工，以免觸犯法令遭重罰。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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