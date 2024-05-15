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社會 社會焦點 保障人權

真能跑！失聯移工狂奔200米甩掉警　原來是馬拉松好手

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局員警今（15）日清晨在桃園區經國路巡邏，行經南平路口處時發現一輛轎車變換車道未打方向燈，員警示意停車受檢，轎車靠邊停車後，駕駛一下車即拔腿狂奔，員警追趕逾200公尺仍失去蹤影，員警騎車耐心在附近追查，在路人指示下查出躲在民宅矮牆下，員警呼叫線上警網協助圍捕到案，經查出是越南籍失聯移工，去年還曾參加過馬拉松比賽，因此體力極佳，怪不得員警追趕不上，員警偵訊後移請桃園專勤隊收容，等候遣返。

▲桃園警分局員警今天清晨在桃園區經國路上發現一輛轎車變換車道未打方向燈，上前攔查時，駕駛一下車就拔腿狂奔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局員警今天清晨在桃園區經國路上發現一輛轎車變換車道未打方向燈，上前攔查時，駕駛一下車就拔腿狂奔。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警察分局同安派出所員警姜俊廷今天清晨6時許於經國路巡邏時，發現一輛轎車變換車道時未打方向燈，員警上前示意轎車停車受檢進行勸導，員警發現駕駛疑似外籍人士，駕駛聲稱轎車是向朋友借的，用來載運貨物，員警請其下車受檢。

▲桃園警分局員警查獲越南籍黃姓失聯移工躲在民宅矮牆下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局員警查獲越南籍黃姓失聯移工躲在民宅矮牆下。（圖／記者沈繼昌翻攝）

未料，駕駛才一下車，立即拔腿狂奔，員警自後追趕，雙方追逐逾2百公尺，未料駕駛速度飛快，員警奮力追趕只見車尾燈消失在街頭，員警悻悻然返回駕駛轎車處，先將轎車車鑰匙拔下，防止脫逃駕駛返回逃逸，並通報線上警力到場支援。

姜姓員警隨後騎上警用機車訪查，結果路人指出在附近巷弄民宅矮牆有發現有陌生男子躲藏，員警隨後會同到場支援警力，合力將黃姓男子拘捕到案。

▲桃園警分局員警查獲黃姓失聯移工，帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局員警查獲黃姓失聯移工，帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警查出，黃姓失聯移工約26歲，已逃逸1年多，平時都在桃園市工地四處打零工，但熱愛跑步，去年還曾參加馬拉松比賽，因此體力極佳，員警直嘆，怪不得拚盡全力都追不上，原來是練家子，員警帶回派出所偵訊，訊後移送移民署桃園專勤隊收容。

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