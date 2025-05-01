快訊／桃園汽車逆撞機車1死2傷！騎士肢體扭曲亡　駕駛肇事逃逸

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市八德區和平路552號活動中心前1日中午發生一起嚴重車禍！現場為一部自小客車逆撞2部機車釀3傷，其中一名機車騎士肢體扭曲倒臥路面，當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治，全案造成1人死亡、2人受傷，而肇事的小貨車駕駛猛踩油門落跑，警方在附近檳榔攤旁的草叢尋獲車輛，車內僅有一人，但是否為駕駛仍有待確認。

▲桃園肇事逃逸1死2傷，騎士肢體扭曲倒臥路中失去生命跡象。（圖／民眾提供）

▲桃園汽車撞2機車釀1死2傷，駕駛肇事逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警消1日中午12時13分接獲民眾通報，和平活動中心前發生交通事故，隨即派遣6名消防人員、3輛救護車趕赴現場處理，抵達後發現，現場為一部汽車與2台機車發生碰撞，45歲陳姓機車騎士外科OHCA，已無生命跡象，趕緊將人送醫搶救，但經急救過後宣告不治。

另外，現場還有另外2名傷者，包括44歲陳姓女子受有左膝、小腿擦傷，51歲江姓女子左膝擦傷，2人均被送往聖保祿醫院救治。至於肇事駕駛則是逃逸無蹤，警方在附近檳榔攤旁的草叢發現車輛，但車上僅有一人，目前仍在確認其身分是否為駕駛，詳細肇事原因及經過，有待警方進一步調查釐清。