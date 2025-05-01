汽車猛撞害「夫妻1死1傷」肇逃…目擊者曝：車內有3人！警到場剩1人

▲桃園汽車撞2機車釀1死2傷。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）



記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市八德區和平路552號活動中心前，1日中午12時許發生一起死亡車禍！一輛自小客車因不明原因逆向衝撞機車，造成騎士噴飛送醫不治，另外還有2名傷者，而肇事車輛隨即逃逸。目擊民眾向警方透露，案發時肇事車輛內有3人，但當員警趕到時，車內僅剩1人，目前警方仍在追緝另外2人中。

警消1日中午12時13分接獲民眾通報，和平活動中心前發生交通事故，隨即派遣6名消防人員、3輛救護車趕赴現場處理，抵達後發現，現場為一部汽車與一台機車發生碰撞，機車再波及另一台機車，其中陳姓機車騎士外科OHCA，已無生命跡象，趕緊將人送醫搶救，但經急救過後宣告不治。

初步了解，事發當時自小客車沿和平路往交流道方向直行，因不明原因跨越行車分向線，猛烈撞擊對向由46歲陳男騎乘的機車，陳男當場噴飛，而陳男坐在後座的44歲陳姓妻子則是受有輕傷，另外，事發當下陳男機車挨撞後波及一旁由52歲江女所騎乘的機車，江女亦受有輕傷。

警方獲報趕抵現場，在附近檳榔攤的草叢內發現肇事車輛，車內僅剩一名越南籍阮姓男子，警方將阮男帶往移民署確認身分。有目擊者向警方表示，事發當時肇事車輛上有3人，但警方到場時只見到阮男坐在駕駛座上，但阮男不會說中文，面對警方提問一問三不知，警方正在嘗試查緝其他逃逸人員到案。