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淫男侵民宅對未成年姊妹強制猥褻露鳥　認錯賠償獲原諒換緩刑

 ▲桃園市廖姓男子於2023年2月間見少女獨自在家，誆稱竟遺失闖入屋內，卻連續對少女與姐姐強制猥褻得逞，事後還露鳥獻寶，姐妹花趕緊報警提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市廖姓男子於2023年2月間見少女獨自在家，誆稱眼鏡遺失闖入屋內，卻連續對少女與姐姐強制猥褻得逞，事後還露鳥獻寶，姐妹花趕緊報警提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子於2023年2月間在中壢區某處見少女獨自在家，誆稱眼鏡遺失強行進入屋內尋找，無視少女反抗對其熊抱、強吻與觸摸胸部強制猥褻得逞，後少女姊姊返家，廖男竟也對姊姊下手強摸下體等處強制猥褻，事後還露鳥，怪異行為讓姊妹趕緊報警處理；桃園地院審理時，法官根據林口長庚醫院鑑定被告處於躁症疾患狀態中，致控制能力減損，且被告已與證人調解賠償獲原諒，法官審結依對未滿14歲之女子犯侵入住宅強制猥褻罪，處有期徒刑1年9月，又犯侵入住宅強制猥褻罪，處有期徒刑1年7月，應執行有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，還可上訴。

檢警調查，廖姓男子於2023年2月4日上午8時30分許，徒步經過中壢區某民宅，見屋內僅未滿14歲少女獨自在家，誆稱遺失之眼鏡為由強行進屋內尋找，且無視少女之反抗，已違反其意願，徒手環抱少女還觸摸胸部並強吻其嘴巴，對其強制猥褻得逞；隨後少女姊姊返家，飽受驚嚇少女跑到客廳姊姊身旁，廖男也坐在姊姊身旁，無視其反對，徒手伸入其褲子裡強摸下體約5秒，姊姊被廖男怪異行為嚇傻，趕緊拍掉其手制止後，廖男竟起身露鳥獻寶，姊妹倆趕緊打電話報警處理，中壢警方趕抵後將廖男拘捕送辦，桃檢偵訊後依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告廖男坦承犯行不諱，與2證人偵查中證述相同，警方提供現場照片與住家附近監視器錄影畫面佐證，足見被告犯行明確。

法院經林口長庚紀念醫院鑑定被告行為時之精神狀況，鑑定結果以個案自2022年10月起，出現第一型雙相情緒障礙症之躁症，症狀且因服藥遵從性不佳導致病情控制不易，甚至有持續加劇趨勢，推測個案當時處於躁症疾患狀態中，致控制能力有所減損，但未達完全喪失之程度等情，被告於行為時確已因精神障礙及其他心智缺陷，致其辨識行為違法及依其辨識而行為之能力均顯著減低，依刑法規定予以減輕其刑。

法官審酌，被告明知少女係未滿14歲之女子，未經同意逕自侵入住處內，恣意對2女強制猥褻行為，不僅嚴重侵害2女居住和平及性自主決定權，對2女之人格發展造成不良影響，衡量被告犯後坦承犯行，事後已與被害人2女家屬達成和解並給付全數賠償金，且被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之刑之宣告，法官堪認被告經此教訓後，當知所警惕，宜使其有機會得以改過，宣告之刑，以暫不執行為適當。

法官審結依對未滿十四歲之女子犯侵入住宅強制猥褻罪，處有期徒刑1年9月；又犯侵入住宅強制猥褻罪，處有期徒刑1年7月，應執行有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，本案仍可上訴。

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