桃園夫妻挨撞「1死1重傷」！遺體今相驗　兒曝：肇事者家屬未聯繫

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

桃園市八德區八德區公所前30日上午發生一起嚴重車禍！67歲陳男開車載著71歲趙姓友人行經該路段時，因不明原因車輛偏離車道，猛撞上當時正在人行道上58歲戴姓、48歲陳姓夫妻，由於撞擊力道猛烈，2人當場命危，戴男當日下午搶救無效亡，遺體於1日下午相驗。

▲桃園市八德區公所前4月30日發生嚴重車禍，釀成1死3傷的事故，死者兒子現身相驗。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

警消30日上午10時46分接獲民眾通報，八德區公所前發生嚴重車禍，隨即趕赴現場，肇事的67歲陳男全身無力、陷入昏迷，目前仍在部桃加護病房中，至於71歲趙女則是左胸、左手腕疼痛、意識清楚，住院觀察中。

至於58歲戴男、48歲陳女夫妻，因事發當下衝撞力太過強勁，2人當場失去生命跡象，戴男經緊急送醫搶救後，仍於當日下午1時許宣告不治，而陳女先送往桃園聖保祿醫院急救再轉送林口長庚醫院，由於傷勢嚴重，陳女雙腿粉碎性骨折，送入加護病房搶救，目前仍未脫險。

戴男遺體於1日下午2時50分相驗，戴男兒子現身透露，父親長期擔任團膳的廚師，2個月前因工作受傷的緣故右腳趾截肢，休息2個月後，30日上午拄著拐杖在媽媽的陪同下前往區公所辦理殘障補助事宜，不料，父母一走出公所就發生車禍奪命。

戴男兒子表示，自己平常住在外縣市，接獲警方通知後才趕回桃園，平時父母與妹妹住在一起，目前妹妹暫由舅舅代為照顧，肇事者家屬也未聯繫他們，父母站在人行道上卻挨撞，希望能釐清整起事發原因及經過。

▲桃園市八德區公所前車禍撞擊畫面。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）