高雄騎士停紅燈竟「露鳥摩槍管」！噁行全被拍　被逮辯壓力大

▲騎士停紅燈當街「摩槍管」。（圖／翻攝自高雄大寮大小事社團）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名男騎士23日在鳳山區停等紅燈時，竟當街拉下褲檔，掏出生殖器「摩槍管」，一旁的騎士錄影後po網，呼籲民眾注意。警方昨(26日)晚間找到露鳥的20歲李姓騎士，詢後依公然猥褻罪函送高雄地檢署偵辦。

「最近變態真的很多！」一名民眾在地方社團po出一段影片，只見當時路號號誌燈為紅燈，騎士紛紛減速停等紅燈，一名檔車騎士突然東張西望，該名民眾直盯著騎士，騎士也不避諱，下秒突然拉下褲檔，不僅明顯露出生殖器，還反覆來回摩擦。

網友看完後直呼誇張，「檔車也有排檔桿⋯他在換檔中⋯」、「這有什麼毛病...」、「光天化日下溜鳥，要透氣也不是這樣吧」、「有車牌不檢舉起來？」

轄區鳳山分局檢視影片後，證實影片發生時間是在23日上午8點多，於鳳山區鳳捷路、環河街口，該名騎士涉嫌妨害風化，經擴大調閱監視器後鎖定特定犯嫌，26日晚間6點多將20歲李姓犯嫌查緝到案。

李姓男子表示，當時並未發現旁人在拍攝，因生活壓力大，一時失慮才會當街做出失格的舉動。全案依性騷擾相關法令辦理，涉刑法第234條公然猥褻罪，警方詢後移請高雄地檢署偵辦。