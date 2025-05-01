惡男誆26萬債務毆打被害人　逼領10萬再簽立本票下場曝

▲桃園市吳姓男子於2019年8月間自認古姓男子欠其26萬元，率人至八德區某小吃店催討，但遭古男拒絕，吳男等人毆打古後逼迫領出10萬元，再逼簽26萬元本票才放人。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子於2019年8月間，以古姓男子積欠其26萬元為由，率人至八德區某小吃店催討，古男自認沒欠錢拒絕，吳男等人則痛毆古一頓後，逼迫其領出10萬元，再逼簽立26萬元本票才放人；桃園地院審理時，被告吳男否認犯行，但根據檢警提出相關證據反駁，法官審結依強盜罪，判處有期徒刑6年10月，另又犯誣告罪，判處有期徒刑6月，仍可上訴。

檢警調查，40歲的吳姓男子捏造古姓男子欠其26萬元，經常藉故逼古還錢，2019年8月23日晚間10時許，吳男獲悉古在八德區某處小吃店吃宵夜，帶著一票友人前往索討債務，但古男自認沒欠錢拒絕，吳男與友人則對其痛毆，導致古男背部、上肢多處擦挫傷與鼻骨骨折。

吳男逼迫古至附近超商ATM領出10萬元，還強逼古簽立26萬元本票，古男迫於受傷且無力對抗，勉強簽立本票，吳男等人才放人離去。案發後，吳男竟拿著26萬元本票向法院辦理強制執行，幸好事後被檢方查出有異，未讓吳男得逞，檢方依強盜與偽造有價證券等罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告吳男僅承認與被害人互毆及索討債務等行為，矢口否認涉及強盜、偽造有價證券、行使偽造有價證券、使公務員登載不實、詐欺、誣告等犯行，法官根據證人證詞並對照證人簽立本票時之錄影檔，認定證人遭被告施以暴力後，且身體負傷與飽受驚嚇，隻身於超商無力拒絕、對抗被告脅迫之能力，被告明知上情，竟於檢察官面前不實誣指證人偽造有價證券，被告犯行足堪認定。

法官審酌，被告犯行造成證人身體、自由、財產、精神之損害，嚴重影響社會法治，惡性非輕，衡量被告始終否認犯行之態度，法官審結依強盜罪判處有期徒刑6年10月；又犯誣告罪，判處有期徒刑6月，本案還可上訴。