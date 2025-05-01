南波扶輪社攜手臺大金山分院　挹注資源提升北海岸安寧照護

▲「讓世界充滿愛」南波扶輪社與6友社力挺北海岸醫療。（圖／臺大醫院金山分院提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

臺大醫院金山分院與南波扶輪社共同合作，持續推動2025年南波金山北海生命照護品質提升計畫，於今（1日）於金山分院辦理捐贈儀式，除主辦單位台北市南波扶輪社創社劉文年社長及金山分院蔡兆勲院長出席外，國際扶輪3523地區助理總監許若谷率南門扶輪社、大都會扶輪社、南方扶輪社、南光扶輪社、南英扶輪社及南法扶輪社等友社社員共同出席，共同宣示為北海岸偏鄉生命照護品質而努力。

臺大醫院金山分蔡兆勳院長期與南波扶輪社共同合作，推動北海岸偏鄉生命末期照護，首先藉由北海岸跨機構互助推動ACP預立醫療照護諮商北海岸實務研討會；第二步舉辦院外遺族關懷活動，提升北海岸生命末期照護服務品質及關懷遺族家屬適應情形，藉由原照護團隊的持續陪伴，協助安寧個案之遺族家人提供悲傷撫慰；第三步結合本院行政同仁、見習學生協助推動社區居家病人圓夢計畫；第四步定期舉辦北海岸預立醫療照護諮商服務社區網絡會議，擴增北海岸四區的醫療能量。

本年度南波金山北海生命照護品質提升計畫推動重點為：弱勢個案特殊照護服務、推動圓夢工程、深化遺族關懷、舉辦北海岸跨機構合作會議及購置減壓脂肪墊及製氧機，藉由金山分院及南波扶輪社多年來投入醫療資源，持續提升北海岸生命末期照護服務品質及關懷遺族家屬調適情形。

南波扶輪社創社劉文年社長致詞時表示，能夠與金山分院共同合作推動北海生命照護品質提升計畫，是扶輪社「改善社區生活品質」的重要實踐，並期待扶輪的大循環，不停地運轉著，讓世界充滿希望充滿愛。

蔡兆勳表示，感謝南波扶輪社及諸友社長期與金山分院合作推動提升北海岸醫療照護品質計畫，讓北海岸偏鄉生命末期照護品質能夠持續提升，今年扶輪社除延續年度計畫外，也在推動「運用醫療巡迴車提升北海岸社區醫療品質計畫」基礎上，再提供衛星電話實物捐贈，以及社區教育訓練及健康促進活動經費，讓金山分院醫療資源能夠深入北海岸偏遠地區，蔡院長也特別感謝捐贈方的大愛，並期待南波扶輪社能夠持續支持北海岸偏鄉醫療，共創溫暖的美好社會。