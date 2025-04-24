偏鄉幸福巴士涵蓋率逐年增　當地人憂「人口老化」有車沒人開

▲屏東縣來義鄉幸福巴士涵蓋率已達100%。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

為解決偏鄉交通問題，交通部2016年起推動幸福巴士，以在地人服務在地人的方式，滿足當地居民就醫、就學需求。交通部長陳世凱今前往屏東縣來義鄉體驗搭乘，盼2028年達鄉鄉有公車、公共運輸覆蓋率100%目標；但來義鄉公所指出，當地雖有12條路線運行，但現有駕駛僅7人，隨著人口老化，擔心未來面臨有車沒人開的問題。

交通部及公路局透過公路公共運輸計畫推動幸福巴士，滿足篇鄉民眾就學、就醫、採買與文健站接送需求。交通部表示，截至目前已從原先的10個鄉鎮15條路線，增加到186個鄉鎮475條路線，偏鄉公共運輸涵蓋率由70%提升到94.37%，其中，屏東來義鄉更達到100%，截至今年3月底已服務逾5.2萬人次。

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▲屏東縣來義鄉幸福巴士涵蓋率已達100%。（圖／記者周湘芸攝）

來義鄉公所社會課長劉萬能表示，來義鄉共有7輛幸福巴士、12條路線運行，其中包含3輛中巴及4輛小型車，每路線每日行駛約2班次，幾乎班班客滿，然而，現在當地駕駛僅有7人，最年輕為30歲，最年長為60歲，由於路線每天都需運行，且假日還需加班支援觀光路線，十分辛苦。

當地1名駕駛也坦言，由於駕駛人力緊繃，臨時需請假還要擔心沒人開車。劉萬能指出，幸福巴士駕駛平日每天上班8小時，月薪平均3萬3000元至3萬5000元。儘管在當地已算穩定且不錯的薪資條件，但由於位處偏鄉，人口老化嚴重，公所也擔心資深駕駛退休後會面臨有車沒人開的情形，希望能多替駕駛爭取好的薪資。

▲交通部長陳世凱今前往來義鄉體驗搭乘幸福巴士。（圖／記者周湘芸攝）

陳世凱今前往來義鄉體驗搭乘幸福巴士，車上乘客Vuvu分享，過去到潮州的診所看病或復健，沒有交通工具可搭乘，即使路途遙遠仍須自行騎摩托車回診看病，或是必須強忍身體的病痛等待兒孫有空時接送，對他們來說，是非常辛苦、疲累的；自從有幸福巴士接駁服務，就不用再擔憂看診復健沒人載的問題。

陳世凱表示，幸福巴士計畫的核心是實現在地人服務在地人的人本交通精神，讓老、弱、婦、幼與行動不便者，都能享有安全、方便、友善的交通服務，交通部及公路局會持續與各地方政府合作，加速實踐交通平權，2028年要達到鄉鄉有公車（幸福巴士），公共運輸覆蓋率100%目標。