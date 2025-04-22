建構「全人、全程、全家」護偏鄉　草嶺樟湖照護加值方案啟動

▲「草嶺樟湖照護加值方案」啟動，台大、成大兩醫院組成醫療團隊深入偏鄉，提供全人、全程、全家健康照顧服務。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府今（22）日於舊樟湖國小舉辦「攜手守護 健康上山 草嶺樟湖全人照護啟動記者會」。縣長張麗善攜手縣衛生局、台大、成大兩醫院啟動「草嶺樟湖照護加值方案」，兩醫院組成醫療團隊深入山區偏鄉，提供全人、全程、全家健康照顧服務，守護民眾身、心健康。

縣長張麗善表示，縣府為解決古坑山區村落醫療資源不足困境，2024自籌90萬元在草嶺推動「照護加值方案」。今年加碼加碼投入150萬元預算， 整合台大醫院雲林分院及成大醫院斗六分院專業醫療團隊，將內科與兒科醫師帶進山區，為草嶺及樟湖的長輩與孩童量身打造專屬的健康管理與醫療照護服務，實現「醫療上山、健康落地扎根」願景。

張麗善表示，「草嶺樟湖地區照護加值方案」，透過到宅健康評估與個人化照護計畫，強化長者慢性病管理及孩童健康守護，加強醫療及長照服務的無縫銜接，落實「全人、全程、全家」的照護精神。未來期待將加值照護，拓展至本縣其他醫療資源不足的偏鄉地區，為偏鄉健康打造一個穩定、安心的支持系統，成為偏鄉健康照護的新典範。

▲醫療團隊將提供民眾健康評估、預防接種、藥事整合服務、慢性病管理與心理健康及長照需求轉介服務，與孩童健康檢查及發展篩檢服務。（圖／記者游瓊華翻攝）



衛生局長曾春美指出「草嶺樟湖地區照護加值方案」，搭配巡迴醫療服務，延續台大雲林分院與成大斗六分院每月第1週及第2週星期二至草嶺遊客中心及石壁受天宮看診；再新增樟湖巡迴醫療點，每月第2週星期三及第4週的星期二在樟湖國小舊校區為民眾看診。

曾春美表示，兩醫院醫療團隊定期上山，提供民眾進行健康評估、預防接種、藥事整合服務、慢性病管理與心理健康及長照需求轉介服務，也為偏鄉孩童提供健康檢查及發展篩檢服務，將醫療照護透由宅配服務送進鄉親生活。



台大雲林分院醫務秘書楊豐榮表示，台大雲林分院本著照顧病人宗旨，希望上山照顧更多病人，醫師、藥師、護理師全都加入醫療團隊，未來會持續規劃包括復建師等更多科別加入，除了替居民治療疾病外，同時強化預防醫學與觀念的傳遞，讓鄉親有比較好的健康習慣與生活，有更長更有品質的壽命。

▲醫療團隊將提供民眾健康評估、預防接種、藥事整合服務、慢性病管理與心理健康及長照需求轉介服務，與孩童健康檢查及發展篩檢服務。（圖／記者游瓊華翻攝）