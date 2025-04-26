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台北雲林同鄉總會義診啟動　聘名醫返鄉回饋鄉里

▲台北市雲林同鄉總會醫療服務團返鄉義診今日從口湖鄉文光國小開跑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台北市雲林同鄉總會醫療服務團返鄉義診今日從口湖鄉文光國小開跑。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台北市雲林同鄉總會醫療服務團返鄉義診今（26）日從口湖鄉文光國小開跑，今、明兩天將於口湖、水林、斗南、土庫各舉辦一場義診。會場除有內科、骨科、牙科等各專科醫師現場診察諮詢，並結合雲林縣衛生局整合健康篩檢服務，守護鄉親健康。

縣長張麗善前往文光國小關心義診情況，感謝台北市同鄉總會持續號召各專科名醫及志工，犧牲假期，不畏舟車勞頓，回鄉義診，鄉親健康篩檢診療。張麗善指出，除上午口湖場與下午在水林鄉水燦林國小活動中心場次外，明天上午於斗南鎮斗南高中體育館、下午在土庫鎮馬光國小活動中心將各辦一場次。民眾攜帶身分證、健保IC卡，即可讓專業名醫為健康把關。

▲台北市雲林同鄉總會醫療服務團返鄉義診今日從口湖鄉文光國小開跑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲義診活動分兩階段服務，第一階段義診，並於義診後兩星期進行第二階段醫師解說報告、保健諮詢及異常個案轉介。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善指出，今年同鄉總會返鄉義診活動，在現任理事長王茂生、同鄉會義診活動委員會主任委員張釗監策劃號召下，集結骨科、內科、牙科等專科醫師組成醫療團隊，展開第四輪第一次返鄉義診，不僅為鄉親診療，更將預防醫學觀念帶回故鄉。她專程前來會場向參加義診醫師及志工致意，感謝他們不辭辛勞，守護鄉親健康。

台北市雲林同鄉總會理事長王茂生表示，雲林鄉親都很會照顧故鄉這塊土地，卻忽略自己健康照護，甚至因為交通不便，或缺乏病識感，往往將小病拖成大病。返鄉辦理義診，提供鄉親最直接、最便捷的醫療服務，是台北市同鄉總會對這塊土地、對故鄉最直接的回饋。也感謝張麗善縣長、衛生局大力支持與支援義診活動，同鄉會仍持續辦理這項深具意義活動。
 
雲林縣衛生局長曾春美表示，義診活動分兩階段服務，第一階段義診，內容包括抽血檢查（血糖、總膽固醇、三酸甘油酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、肌酐酸、尿酸、肝功能、B、C型肝炎檢查）、尿液蛋白質檢查、血壓測量、口腔檢查及口腔衛生教育、專科醫師診察諮詢、口腔黏膜篩檢、糞便潛血篩檢、子宮頸抹片檢查及乳房攝影檢查等。另65歲以上長者除上列項目，加驗甲型胎兒蛋白、甲狀腺素、甲狀腺刺激素、心電圖檢查、肌力檢測；並於義診後兩星期進行第二階段醫師解說報告、保健諮詢及異常個案轉介。

▲台北市雲林同鄉總會醫療服務團返鄉義診今日從口湖鄉文光國小開跑。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲會場除有內科、骨科、牙科等各專科醫師現場診察諮詢，並結合雲林縣衛生局整合健康篩檢服務，守護鄉親健康。（圖／記者游瓊華翻攝）

曾春美指出，此次醫療團隊陣容堅強，除同鄉會邀請的各科名醫下鄉診療。若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、成功大學斗六分院、雲林基督教醫院、雲林縣物理治療師公會及陽光社會福利基金會全程參與義診，再加上本縣衛生局、衛生所多位醫事人員及社區志工共同為民眾提供服務。籲民眾把握機會，攜帶身分證及健保IC卡踴躍參加。

 

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