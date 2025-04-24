　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

母愛延續成職志　54歲阿山哥偏鄉轉職照服員找到第二人生

▲54歲阿山哥成功轉職照服員，在康寧教養院陪伴長者重拾自信與笑容。（記者林東良翻攝，下同）

▲54歲阿山哥成功轉職照服員，在康寧教養院陪伴長者重拾自信與笑容。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「曾經的照顧，是為了母親，如今的守護，是為了更多長者。」來自台南南化山區的54歲阿山哥（化名），原從事中古車買賣，為照顧重病母親毅然返鄉，歷經喪親低潮與就業困境後，在勞動部雲嘉南分署永康就業中心南化就業服務台協助下，成功轉職成為長照照顧服務員，翻開人生新篇章。

阿山哥坦言，母親離世後一度無所適從，年過半百、加上偏鄉資源不足，使他求職多次碰壁。「當時真的不知道還能做什麼。」直到透過朋友介紹前往南化就業服務台，遇見就業服務員陳安琪，才讓他重拾信心。

▲54歲阿山哥成功轉職照服員，在康寧教養院陪伴長者重拾自信與笑容。（記者林東良翻攝，下同）

陳安琪說，阿山哥雖歷經低潮，卻流露出溫和與責任感，經了解其長年照顧母親的經歷後，建議參與照顧服務員職前訓練課程。「他本就有基礎照護能力，只是缺乏轉職信心。」在訓練期間，阿山哥以對母親的愛為動力，全心投入課程學習與實作，最終順利媒合至台南市私立康寧教養院擔任生活服務員，主要負責長者陪伴、清潔與心理支持，獲得高度肯定。

▲54歲阿山哥成功轉職照服員，在康寧教養院陪伴長者重拾自信與笑容。（記者林東良翻攝，下同）

阿山哥目前已取得照服員專業證照，工作穩定、笑容也漸漸回到臉上。他感性表示：「我沒想到中年還能有機會找到使命感，這次轉職，不只是工作改變，更是心境的重生。」

永康就業中心主任李奇玫表示，中高齡勞工面臨轉職困難，核心關鍵在於是否有管道可轉、有人願意帶。此次運用「職前訓練」搭配「僱用獎助措施」，即便在偏鄉，也能找到合適資源協助民眾走出低谷、創造職涯第二春。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
603 2 5069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／關稅應對930億！　挹注台電1000億、健保200億
喪屍逆撞康橋車隊　22年黑歷史曝光
快訊／鄭文燦有串供逃亡之虞！　延長限制出境出海8月
馬斯克與美財長白宮大吵爆粗口　川普、義總理都聽到了
明、後天雨區擴大增強！　下周又有鋒面
三重男滑板車騎路中被叭！　不爽狂揍汽車駕駛
快訊／羅時豐兒幫友「爆打情敵」　判決出爐
快訊／ChatGPT大當機！　內容生成停擺
快訊／勇士大危機！　「士官長」驚悚重摔無法回歸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

氣候變遷威脅升級！　南消第三大隊攜手民間超前部署防汛保平安

下山開錯路！山友刁車卡溪底動不了　枋寮警及時救援

台南勞動法令宣導會登場！　王鑫基強調「勞資互信共好」

搖尾草狗狗派對台南開跑！　中華醫大寵護系出動義剪推廣責任飼主觀念

母愛延續成職志　54歲阿山哥偏鄉轉職照服員找到第二人生

提升執勤安全！萬丹鄉萬惠宮捐贈屏東警400件反光背心

千萬侵權KTV案判決出爐　黃姓業者判刑10月非法曲庫店家入罪

屏東7旬婦行動不便還要撫養孫女　潮州警伸援手

台南婦騎車撞警車不治亡　南警：全案依檢察官指示辦理

屏東警強化無號誌路口執法　3天告發820件違規

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

JENNIE喊「媽媽我愛妳」 媽媽在台下感動落淚！

#樂天三本柱 白襯衫配黑絲襪 首次開箱OL服！

#陳水扁 談「XX同路人」遭出征！ #王世堅 聲援：其實很多民眾認同

【當你有個情緒穩定的爸】2歲兒頭髮沾到輕黏土0責罵超耐心處理！

【危險駕駛】三寶插隊驟然減速險釀禍！「大學長」急煞閃過網嚇爛

氣候變遷威脅升級！　南消第三大隊攜手民間超前部署防汛保平安

下山開錯路！山友刁車卡溪底動不了　枋寮警及時救援

台南勞動法令宣導會登場！　王鑫基強調「勞資互信共好」

搖尾草狗狗派對台南開跑！　中華醫大寵護系出動義剪推廣責任飼主觀念

母愛延續成職志　54歲阿山哥偏鄉轉職照服員找到第二人生

提升執勤安全！萬丹鄉萬惠宮捐贈屏東警400件反光背心

千萬侵權KTV案判決出爐　黃姓業者判刑10月非法曲庫店家入罪

屏東7旬婦行動不便還要撫養孫女　潮州警伸援手

台南婦騎車撞警車不治亡　南警：全案依檢察官指示辦理

屏東警強化無號誌路口執法　3天告發820件違規

女屍「手指動了」突復活！　眾人一看大驚

國民黨宜蘭黨部遭搜索！黃琤婷痛批政治追殺　怒喊：426上凱道

法鬥Oreo當上日本岐阜縣警犬　訓犬員驚訝：高難度考試一次就過

挑戰Siri？Perplexity推出iOS語音助理　支援中文、能播歌叫車

港姐冠軍轉戰KOL「主因曝光」！　視帝尪鄭嘉穎：妳不適合演戲

台鐵1年10起落軌　高雄站月台門耗資1.5億明年3月啟用　

一天只賣3小時！超大塊甘梅地瓜薯條外酥內綿　高雄15年排隊炸物

綠委提案修刑訴法　黃國昌爆修法原因：想幫引中資炒股者開脫

大谷翔平未見「爸爸之力」12打席僅1安　LA記者辣評：很殘酷

「426凱道舉五星旗的就是青鳥！」　國民黨公布防反串教戰守則

模仿男生約會的「極端速度差」秒吃秒睡唯獨上廁所竟要2小時？

地方熱門新聞

紐西蘭乳製品零關稅進口　民代曝價格未調降　

走讀糖鐵打造台南溪北觀光新亮點陳亭妃推雙軌佈局注入活力

清境農場團隊端午前夕致敬823砲戰英雌林翠金

統領廣場邀龜山少棒隊　手做披薩向媽媽道愛

台南第三家五星級飯店「禧榕軒」揭牌為觀光注入新能量

2025桃園城市變裝嘉年華　歡迎體驗扮裝樂趣

台南婦騎車撞警車不治亡全案依檢察官指示辦理

千萬侵權KTV案判決出爐黃姓業者判刑非法曲庫牟利店家入罪

桃園公告土地現值調幅高達6.34%　六都之冠

7旬婦行動不便還要撫養孫女　潮州警伸援手

雲林縣全中運代表隊佳績連連　13金10銀18銅繼續拼戰

首「惜」大廚在台南！公誠國小勇奪2025全國學校午餐大賽冠軍

提升執勤安全　屏東警獲贈反光背心

桃園捷運綠線　7月啟動主線動態測試

更多熱門

相關新聞

建構全人、全程、全家護偏鄉　草嶺樟湖照護加值啟動

建構全人、全程、全家護偏鄉　草嶺樟湖照護加值啟動

雲林縣政府今（22）日於舊樟湖國小舉辦「攜手守護 健康上山 草嶺樟湖全人照護啟動記者會」。縣長張麗善攜手縣衛生局、台大、成大兩醫院啟動「草嶺樟湖照護加值方案」，兩醫院組成醫療團隊深入山區偏鄉，提供全人、全程、全家健康照顧服務，守護民眾身、心健康。

圓夢列車駛入台西新興國小　偏鄉教育點亮夢想之光

圓夢列車駛入台西新興國小　偏鄉教育點亮夢想之光

中年失業開計程車日賺1千　同行曝「月入10萬」秘訣

中年失業開計程車日賺1千　同行曝「月入10萬」秘訣

歸仁獅子會送暖伊甸溪北助身障家庭走出偏鄉

歸仁獅子會送暖伊甸溪北助身障家庭走出偏鄉

法國百萬劇團跨海來富里　4/26震撼演出

法國百萬劇團跨海來富里　4/26震撼演出

關鍵字：

偏鄉轉職照服員

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲硬碟「不雅照」曝　黃揚明：是知名女星

月薪沒6.3萬看這！新規上路有望加薪分紅

警車停路肩抓超速！女騎車猛撞身亡　值勤員警遭送辦

快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

快訊／中鋼紀念品「輕巧冷水瓶」亮相　129萬股民喜迎

即／逆撞康橋害7學生輕重傷　驗出喪屍+海洛因

閩南狼開地圖炮「沒當過兵臭俗辣」　逼館長表態

呂秋遠私生子風波　公關律師揭生母真正目的

「這裡女人」可以合法硬上男人！遊客也不放過

百萬YouTuber「拍日本旅遊片違規」　親上火線道歉了！

李李仁入境馬來西亞「遭扣留2小時」

陸禁韓國向美出口稀土　揚言以「長臂管轄」制裁

印度恐攻26死　遊客「屍橫遍野」

前女友與手下曖昧　「直播界男神」撂人球棒狂毆　

2025年「太陰化忌」命理師：超凶　1時間點勿出國

更多

最夯影音

更多

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

苗栗狂風驟雨！11噸貨車遭側風吹翻　透天厝鐵皮空中盤旋險砸人

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【還沒上車啊】男加完油下秒直接往前騎走！女友以為被丟包氣沖沖跟上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面