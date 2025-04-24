母愛延續成職志　54歲阿山哥偏鄉轉職照服員找到第二人生

▲54歲阿山哥成功轉職照服員，在康寧教養院陪伴長者重拾自信與笑容。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「曾經的照顧，是為了母親，如今的守護，是為了更多長者。」來自台南南化山區的54歲阿山哥（化名），原從事中古車買賣，為照顧重病母親毅然返鄉，歷經喪親低潮與就業困境後，在勞動部雲嘉南分署永康就業中心南化就業服務台協助下，成功轉職成為長照照顧服務員，翻開人生新篇章。

阿山哥坦言，母親離世後一度無所適從，年過半百、加上偏鄉資源不足，使他求職多次碰壁。「當時真的不知道還能做什麼。」直到透過朋友介紹前往南化就業服務台，遇見就業服務員陳安琪，才讓他重拾信心。

陳安琪說，阿山哥雖歷經低潮，卻流露出溫和與責任感，經了解其長年照顧母親的經歷後，建議參與照顧服務員職前訓練課程。「他本就有基礎照護能力，只是缺乏轉職信心。」在訓練期間，阿山哥以對母親的愛為動力，全心投入課程學習與實作，最終順利媒合至台南市私立康寧教養院擔任生活服務員，主要負責長者陪伴、清潔與心理支持，獲得高度肯定。

阿山哥目前已取得照服員專業證照，工作穩定、笑容也漸漸回到臉上。他感性表示：「我沒想到中年還能有機會找到使命感，這次轉職，不只是工作改變，更是心境的重生。」

永康就業中心主任李奇玫表示，中高齡勞工面臨轉職困難，核心關鍵在於是否有管道可轉、有人願意帶。此次運用「職前訓練」搭配「僱用獎助措施」，即便在偏鄉，也能找到合適資源協助民眾走出低谷、創造職涯第二春。