陸官媒曝：美國主動與中方接觸　希望談判關稅問題

▲川普與習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

中美經貿談判看似遲滯，但是大陸官媒最新披露稱，近期美方主動與中方接觸，希望就關稅問題進行談判。不過報導認為，在美國沒有實質性舉動前，中方沒必要和美方談。

大陸《中央廣播電視總台》旗下新媒體「玉淵譚天」今（1）日凌晨時分，突然引述消息披露，「近一段時間，美方通過多種渠道主動與中方接觸，希望與中方就關稅問題進行談判。」

「玉淵譚天」稱，從談判的角度來講，目前，美國一定是更著急的那一方。當前，川普政府面臨多重壓力，首先就是經濟壓力，其次是輿論壓力。

報導認為，在美國沒有實質性舉動前，中方沒必要和美方談。但是美國如果希望與中國接觸，現階段對中國來說也沒有壞處，中方需要觀察甚至逼出美方的真實意圖，掌握談和打的主動權。

▲中美關係。（圖／路透）

自4月17日川普第一次提到在和中國討論關稅協議之後，就開始頻繁地、拐彎抹角地暗示「我們和中國在聯繫」；後來甚至稱習近平已致電給他。但是這些說法都遭到大陸官方否認。

報導引述國際經貿談判專家分析，通過釋放中方急於找美國談判的訊息，川普試圖給其他談判對手製造時間壓力，迫使其出於這樣的壓力，急於與美國達成談判結果，從而向美方讓渡更多利益。

「玉淵譚天」指出，從談判的角度來說，川普運用的是「戰略不確定」策略，就是故意不按常理出牌。川普團隊認為，如果對手搞不懂你的邏輯，就得花費大量時間和精力去分析、去判斷，資訊處理成本大大增加，一不小心，就可能掉進「誤判」的坑裡。

報導續指，川普團隊用這種方式，擾亂對手的陣腳，增加對手的焦慮，最終迫使對手在資訊不對稱的情況下作出讓步。

對於川普所謂的「戰略不確定」，「玉淵譚天」稱，「其實也沒有什麼好迷惑的」，有「不確定」，那就消除「不確定」，美方如果想和中方進行接觸，中方就利用這些接觸意圖，逼出其真實的意圖，更好地掌握主動權。