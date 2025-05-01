　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒曝：美國主動與中方接觸　希望談判關稅問題

▲▼川普與習近平，中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

中美經貿談判看似遲滯，但是大陸官媒最新披露稱，近期美方主動與中方接觸，希望就關稅問題進行談判。不過報導認為，在美國沒有實質性舉動前，中方沒必要和美方談。

大陸《中央廣播電視總台》旗下新媒體「玉淵譚天」今（1）日凌晨時分，突然引述消息披露，「近一段時間，美方通過多種渠道主動與中方接觸，希望與中方就關稅問題進行談判。」

「玉淵譚天」稱，從談判的角度來講，目前，美國一定是更著急的那一方。當前，川普政府面臨多重壓力，首先就是經濟壓力，其次是輿論壓力。

報導認為，在美國沒有實質性舉動前，中方沒必要和美方談。但是美國如果希望與中國接觸，現階段對中國來說也沒有壞處，中方需要觀察甚至逼出美方的真實意圖，掌握談和打的主動權。

▲▼美中貿易戰、中美貿易戰、美中關係、中美關係、抗中法案。（圖／路透）

▲中美關係。（圖／路透）

自4月17日川普第一次提到在和中國討論關稅協議之後，就開始頻繁地、拐彎抹角地暗示「我們和中國在聯繫」；後來甚至稱習近平已致電給他。但是這些說法都遭到大陸官方否認。

報導引述國際經貿談判專家分析，通過釋放中方急於找美國談判的訊息，川普試圖給其他談判對手製造時間壓力，迫使其出於這樣的壓力，急於與美國達成談判結果，從而向美方讓渡更多利益。

「玉淵譚天」指出，從談判的角度來說，川普運用的是「戰略不確定」策略，就是故意不按常理出牌。川普團隊認為，如果對手搞不懂你的邏輯，就得花費大量時間和精力去分析、去判斷，資訊處理成本大大增加，一不小心，就可能掉進「誤判」的坑裡。

報導續指，川普團隊用這種方式，擾亂對手的陣腳，增加對手的焦慮，最終迫使對手在資訊不對稱的情況下作出讓步。

對於川普所謂的「戰略不確定」，「玉淵譚天」稱，「其實也沒有什麼好迷惑的」，有「不確定」，那就消除「不確定」，美方如果想和中方進行接觸，中方就利用這些接觸意圖，逼出其真實的意圖，更好地掌握主動權。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6123 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以色列國家緊急狀態！向多國求援
獨／中信金豪發「勞動節大禮包」　集團萬名員工嗨領7天有薪假
快訊／花蓮死亡車禍！2人宣告不治　最小僅16歲
快訊／5億高中生墜樓亡　夏男被控殺人2度不起訴
快訊／勇士G5被打爆落敗！　末節衝突1人被趕出場
國1翻車！暖心聯結車蛇行保護　才離開紅斑馬遭撞凹

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

南京鼓樓醫院院長及妻子遭人尾隨砍傷　一路跟回家才動手

神舟19攜回太空實驗品　「宇宙出生果蠅」無重力繁育「四代同堂」

陸官媒曝：美國主動與中方接觸　希望談判關稅問題

區桂芝批陸委會「文字獄」　梁文傑：她一轉發就有人來檢舉

19萬放牛網紅被挖黑歷史！10年前賣假毒品入獄　本人認了：給我活路

豪車妹生理期來「試穿弄髒4條裙子」！拒絕買單：又不是故意的

陸22歲女大生手機掉進廁所！打撈一半「跌落化糞池」溺斃

杭州樂園「大擺錘」高點停住旋轉！學生慘被倒掛　園方：概率事件

台海爆發代理人衝突？　學者警告「烏克蘭反轉」情境上演

復甦慢又碰上關稅戰！　中國3大航空首季「虧損逾166億」

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

【泰格與雪兒】母胎單身

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

Makiyo重提「醉毆運將風波」　挨轟滾回日本：像被社會判死刑

【內部竟達700度高溫】消防員全裝體驗法國燃燒櫃…

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

南京鼓樓醫院院長及妻子遭人尾隨砍傷　一路跟回家才動手

神舟19攜回太空實驗品　「宇宙出生果蠅」無重力繁育「四代同堂」

陸官媒曝：美國主動與中方接觸　希望談判關稅問題

區桂芝批陸委會「文字獄」　梁文傑：她一轉發就有人來檢舉

19萬放牛網紅被挖黑歷史！10年前賣假毒品入獄　本人認了：給我活路

豪車妹生理期來「試穿弄髒4條裙子」！拒絕買單：又不是故意的

陸22歲女大生手機掉進廁所！打撈一半「跌落化糞池」溺斃

杭州樂園「大擺錘」高點停住旋轉！學生慘被倒掛　園方：概率事件

台海爆發代理人衝突？　學者警告「烏克蘭反轉」情境上演

復甦慢又碰上關稅戰！　中國3大航空首季「虧損逾166億」

永野芽郁廣告遭撤！　隱眼品牌開第一槍「廣告消失只有折價券」

台南學甲警重拳出擊！　大型車違規33件曝光擴大稽查守護交安

南京鼓樓醫院院長及妻子遭人尾隨砍傷　一路跟回家才動手

黃敏惠施政報告強調「嘉義市不缺計畫」 喊話中央給予支持鼓勵

發現老公遺囑！人妻心寒「沒我」：連大姑女兒都有　網教1招保權利

嘉義市地方型SBIR計畫百萬補助！　助地方產業升級轉型

隔壁日本放超爽！他喊台灣「連假少到哭」眾人有感：補班更煩

正妹碧潭散心被三寶爸搭訕！竟載到土地公廟前...打耳光性侵她

南投節能治理與推廣計畫　減碳相當中興新村綠樹一年吸附量

嘉義市學生藝術才華爆發 大同國小黑光劇、志航國小布袋戲獲特優

阮經天澄清「天嫂」身份　無奈：不要再寫私事

大陸熱門新聞

豪車妹服飾店試穿「經血染裙」！拒買單：意外

女大生手機掉進廁所！打撈一半掉進化糞池溺斃

3小時喝8杯水！女子「水中毒進ICU」

19萬放牛網紅被挖黑歷史！本人認了：給我活路

33歲抗癌網紅「小楊哥」離世

台海爆發代理人衝突？　學者警告「烏克蘭反轉」情境上演

3姊妹祭拜父親「燒金紙突爆炸」！全遭炸死

杭州樂園「大擺錘」高點停住旋轉！學生慘被倒掛

等於打9折！台灣民眾也適用陸離境退稅　

區桂芝批陸委會文字獄　梁文傑：有人檢舉

「高潮針」爆紅！主打女性注射後更易高潮

陸女老闆遭砍死！曾嗆員工：要錢沒有要命一條

快訊／太原一社區發生爆炸事故 民眾渾身是血驚惶逃出

86歲男娶「小33歲已故兒女友」引女兒暴怒

更多熱門

相關新聞

川普：關稅打擊中國　三星計劃赴美投資

川普：關稅打擊中國　三星計劃赴美投資

美國總統川普4月30日在內閣會議聲稱，他實施的新關稅政策已成功吸引企業在美投資，透露「南韓的三星正因應關稅選擇在美設廠」，主張其關稅措施不僅促成高科技與製造業的擴張，也為美國帶來超過7兆美元的私人投資。與此同時，川普也強調，中國在貿易戰中遭遇重創。

關稅繼續！參院「廢川普緊急狀態」決議未過

關稅繼續！參院「廢川普緊急狀態」決議未過

台美談判釐清「川普要什麼」　華府學者：應大膽降關稅、買武器

台美談判釐清「川普要什麼」　華府學者：應大膽降關稅、買武器

美中貿易戰疑釋降溫訊號　川普：會與習近平對話

美中貿易戰疑釋降溫訊號　川普：會與習近平對話

川普執政百日專訪爆氣！　嗆記者假新聞：你為什麼不同意我

川普執政百日專訪爆氣！　嗆記者假新聞：你為什麼不同意我

關鍵字：

關稅戰貿易戰川普中美談判

讀者迴響

熱門新聞

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

直播主之亂2.0！他嗆拿槍互開輸贏挨告恐嚇

快訊／貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝　調查員驚嘆1事她尬笑

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

詹姆士遭控欠債2600萬！「創業沒出一毛錢」卻當大股東

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

40桌變5桌、來客僅剩3成　南屯婚宴會館掀退場潮

即／黃仁勳喊話川普：改變AI晶片出口規則

貴婦奈奈機場只說一句話！　被嫌太重尬笑畫面曝

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

浩鼎股價血崩　謝金河：10年一覺生技夢

貴婦奈奈「歸案造型」有貓膩　女律師：不要跟我說看不出來

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

獨／第一槍！官股銀行出手　東京分行6月起停辦人民幣、港幣

更多

最夯影音

更多

【珠珠寶貝不甘心】李珠珢見球隊比賽輸了　1分之差腿軟跪地超難過

苗栗狂風驟雨！側風一吹...騎士摔車、透天厝鐵皮空中飛險砸人

【非靜止畫面】飼主顧滑手機忘丟玩具　汪定格苦等眼神超哀怨

【新型詐騙】朋友傳比賽網址求幫投票...千萬別登入！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面