「美烏礦產協議」條款一次看　無安全保證、資源全歸烏克蘭所有

▲美烏在當地4月30日簽署礦產協議。（圖／翻攝自美國財政部）

記者葉睿涵／編譯

美國與烏克蘭在歷經數個月的談判後，於當地4月30日簽署了礦產協議，未來雙方將設立聯合重建投資基金，旨在吸引對烏克蘭礦產、石油與天然氣領域的投資，並為烏克蘭提供更多先進技術與援助。協議規定合作為平等夥伴關係，不涉及債務義務，也不限制烏克蘭對資源的主權，雙方期待藉此強化戰略合作與經濟重建。

綜合BBC與《基輔獨立報》報導，代表烏方簽署協議的第一副總理暨經濟部長思維里登科（Yulia Svyrydenko），30日在華盛頓與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）共同簽署了相關協議。她強調，該基金的收入與捐款將不受美烏任何一方課稅，並由雙方共同管理，各出資一半。基金收入將來自新簽發的項目許可證，既有項目不列入範圍。

On behalf of the Government of Ukraine, I signed the Agreement on the Establishment of a United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund.



Together with the United States, we are creating the Fund that will attract global investment into our country. pic.twitter.com/8ryyAMqW83 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 30, 2025

協議內容指出，烏克蘭將保留對底土（subsoil）、基礎設施與天然資源的完整控制權，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）和天然氣公司Ukrnafta等國有企業仍屬國家所有，且協議將遵守烏克蘭憲法。思維里登科強調，基輔將保有礦產開採地點的最終決定權，協議也不會干涉烏克蘭加入歐盟的進度。

作為交換，美國將協助烏克蘭吸引更多投資與先進技術，未來援助包括防空系統等軍事資源。貝森特表示，協議展現美國對烏克蘭長期支持，並禁止任何資助俄羅斯戰爭機器的實體從烏克蘭重建中受益。根據《華盛頓郵報》審閱版本，協議未包含具體安全保證，但重申雙方戰略一致。

報導稱，這項協議原定於今年2月簽署，但由於烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普在白宮發生爭執而被推遲至今。4月30日，協議最終拍板前仍面臨條款分歧的阻礙，所幸烏克蘭政府最後還是批准了條文，並將協議提交國會進一步審議。思維里登科表示，這項協議承認了烏克蘭對全球安全的貢獻，也象徵美烏雙方開啟合作的新階段。