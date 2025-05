「美烏礦產協議」條款一次看　無安全保證、資源全歸烏克蘭所有

▲美烏在當地4月30日簽署礦產協議。(圖/翻攝自美國財政部)

記者葉睿涵/編譯

美國與烏克蘭在歷經數個月的談判後,於當地4月30日簽署了礦產協議,未來雙方將設立聯合重建投資基金,旨在吸引對烏克蘭礦產、石油與天然氣領域的投資,並為烏克蘭提供更多先進技術與援助。協議規定合作為平等夥伴關係,不涉及債務義務,也不限制烏克蘭對資源的主權,雙方期待藉此強化戰略合作與經濟重建。

綜合BBC與《基輔獨立報》報導,代表烏方簽署協議的第一副總理暨經濟部長思維里登科(Yulia Svyrydenko),30日在華盛頓與美國財政部長貝森特(Scott Bessent)共同簽署了相關協議。她強調,該基金的收入與捐款將不受美烏任何一方課稅,並由雙方共同管理,各出資一半。基金收入將來自新簽發的項目許可證,既有項目不列入範圍。

On behalf of the Government of Ukraine, I signed the Agreement on the Establishment of a United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund.



Together with the United States, we are creating the Fund that will attract global investment into our country. pic.twitter.com/8ryyAMqW83