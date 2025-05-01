怒轟全球最會剝削！　川普嗆：很多中國貨「美國不需要」

▲ 川普對中國祭出145%高額關稅，中國也不甘示弱。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普近日在白宮內閣會議上再度抨擊中國，直指中國是全球貿易「頭號剝削者」，堅持對中國進口商品課徵145%高額關稅，並試圖淡化關稅可能帶來的經濟衝擊。

根據CNBC，川普4月30日在會議中強調，美國長年被各國占便宜，而中國是其中「頭號剝削者」，並持續為145%關稅辯護，儘管分析人士與商界領袖警告，關稅可能造成的經濟損失迫在眉睫，包括對美國供應鏈的衝擊。

對於可能出現的物資短缺問題，川普不以為意，「有人說『貨架會變空』，這個嘛，也許孩子們會只有2個娃娃而不是30個，但2個娃娃也只會貴上幾塊錢而已。」

美國民眾上次面臨空蕩蕩的貨架是5年前的新冠疫情期間，當時因防疫限制中斷國際貿易衝擊供應鏈，此次短缺風險卻是總統貿易政策所導致。

川普還稱，儘管中國仍是美國主要進口來源國，但美國並不需要中國生產的許多產品，「他們的船上載滿東西，但其中很多東西，不是全部，但有很多是我們不需要的」。

川普發表上述言論之際，美方持續聲稱正與北京進行談判，但官員目前未透露談判人員及地點等細節。財政部長貝森特（Scott Bessent）日前受訪未正面回應是否由他主導談判，僅稱川普正親自「主導所有談判」。

另一方面，商務部長盧特尼克則稱，對中談判完全屬於貝森特職權範圍，總統也已授權給他。但中國外交部發言人郭嘉昆本周重申，雙方未就關稅問題進行磋商或談判，「據我了解，近期兩國元首沒有通話」。