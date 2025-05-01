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從最後一哩到通勤首選！新北50億擴建917公里自行車道

▲新北投50億翻轉YouBike成通勤首選。（圖／新北市交通局提供）

▲新北市長侯友宜表示，新北市至2050年將投入50億元持續推動綠色交通發展。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為實現2050淨零碳排的永續目標，新北市長侯友宜表示，新北市至2050年將投入50億元持續推動綠色交通發展，建置自行車道長度達到917公里，Youbike公共自行車系統目標突破15億騎乘人次，公共自行車將從「最後一哩路」角色翻轉化身公共運輸第1哩路-First Choice，完善的自行車道與公共自行車系統建設正是實踐永續交通的重要一步。

侯友宜指出，新北市現有自行車道總長已達691公里，為提升整體騎乘品質與使用便利性，市府將持續設定發展目標，擬訂具體策略與行動方案，包括縫合斷點、提升既有路網品質、完善指標與導引系統，並將自行車道規劃納入重大工程與都市發展計畫，讓自行車騎乘環境在建設初期就被納入考量，提升整體通行安全與便利性。

▲新北投50億翻轉YouBike成通勤首選。（圖／新北市交通局提供）

▲三貂嶺生態友善隧道。

交通局長鍾鳴時4月30日在市政會議進行「轉動新北，騎向未來」專題報告，他提到面對全球城市永續與綠色運輸浪潮，新北市也積極參與國內外相關交流與活動，如每年4月22日世界地球日、6月3日世界自行車日與9月22日世界無車日，透過行動展現城市對環境永續的重視，同時強化國際接軌，提升綠色交通治理能量，並與中央及府內各局處共同合作，改善自行車道斷鏈，優化並提升服務品質，截至2030年將累計減碳3,000萬公斤，相當於77座大安森林公園的成效。

鍾鳴時表示，因應新北市地理區位優勢，交通局也積極推動北台灣跨域合作，攜手台北市、桃園市與基隆市，打造無縫接軌的自行車通勤與休閒路網，強化區域綠色交通整合，實現北台灣綠色交通生活圈。

▲新北投50億翻轉YouBike成通勤首選。（圖／新北市交通局提供）

▲新北市現有自行車道總長已達691公里。

鍾鳴時說，將持續優化YouBike公共自行車租賃服務，從站點密度、車輛調度、系統維運到支付便利性與使用體驗，滿足市民多元交通需求，也鼓勵更多人投入低碳出行，共同減緩都市碳排放。

交通局強調，將持續以「安全、友善、永續」為目標，攜手各局處與市民共同努力，打造更宜居宜行的都市生活環境。

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關鍵字：

新北市永續交通自行車道YouBike碳排放

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