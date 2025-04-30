　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

鎮公所拒絕罷團申請路權　青鳥轟打壓：北港被媽祖統戰了？

▲白沙屯媽祖鑾駕回北港朝天宮進香，媽祖鑾轎三進三退於上午11時59分進入北港朝天宮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲白沙屯媽祖進香活動聲勢浩大，歷年來都吸引大量信眾共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

全台大罷免如火如荼，但有罷團近日指控，向北港鎮公所申請路權辦宣講遭拒，理由是白沙屯媽祖要來北港進香，但明明雙方活動相差40小時、場地相距2公里，讓罷團支持者怒批公所故意打壓、「因為北港拜媽祖，所以都被統戰了是嗎？」呼籲青鳥站出來捍衛尊嚴。

臉書粉專「經濟民主連合」發文表示，團體22日到北港鎮公所申請路權，預計5月1日在北港登記所外道路舉行「春季青鳥系列：丁學忠究責會」，向雲林鄉親說明立委丁學忠是如何與傅崐萁集團在國會「興風作浪」、「推動亂台的民主倒退法案。」

不過，北港鎮公所25日來電說明，稱由於白沙屯媽祖將到北港進香，顧慮遊客數量遽增，不確定朝天宮廟方是否須提前籌備設施、配合廠商器材進場等，廟方路權可能有所變動、展延，所以無法核准罷團宣講的路權申請。

「經濟民主連合」指出，白沙屯媽祖5月1日自苗栗通霄起轎後，5月3日上午11點才會抵達北港北辰派出所，但團體申請的路權位於北港登記所，不僅距北辰派出所約2公里，且活動結束、撤場完成時是5月1日晚間7點，兩者時間相距40小時，客觀上難想像有任何衝突可能。

「經濟民主連合」呼籲，北港是媽祖信仰的重鎮，在台灣民主運動史上也有其關鍵地位，早年黨外人士蘇東啟即為北港人，因此北港鎮公所應當積極保障人民權利，勿以各種藉口打壓罷免宣講、侵犯人民的集會自由，「公民路不是在地當權者的禁臠，公民路屬於公民。」

貼文一出，引發罷免支持者熱議，紛紛要求北港鎮公所「踹共」，還有人轉發到在地社團怒批：「拿北港要接白沙屯進香團來當藉口，阻擋我們辦罷免說明會，國民黨就可以在總統府前面抗議北港辦罷免活動就不行，因為北港拜媽祖，所以都被統戰了是嗎？到底是誰在獨裁北港？還是北港被中共滲透了？呼籲青鳥站出來捍衛尊嚴！」

▼青鳥轉貼罷團貼文，呼籲青鳥們站出來「捍衛尊嚴」。（圖／翻攝自臉書）

▲▼鎮公所拒絕罷團申請路權　青鳥轟打壓：北港被媽祖統戰了？（圖／翻攝自臉書）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
572 3 8863 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
總統府公告「LINE帳號明暫停」預算被刪　民眾黨酸：淒慘的點
快訊／美股開盤大幅下跌！
快訊／兄弟3連敗　平野惠一激動抗議
快訊／美國首季經濟陷負成長！
快訊／彭博：烏克蘭最快今與美國簽訂能源大單！
《千萬別開門》導演病逝！　享年56歲
梅雨鋒面報到「雨區擴大」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義縣烘焙業再升級！　30家業者參與專案提升食安獲頒「夯餅標章」

嘉義縣投入近6300萬新建布袋托嬰中心　預計招收40名嬰幼兒

安心走過人生最後一哩路　嘉義縣推展居家安寧在地善終

南投縣青銀共創新世代講座5／9登場　開放報名促混齡職場和諧

林鐵處廉政研習　分享圖利實務案例與便民法律

佯裝買金飾突搶走43萬金項鍊！　新營警7小時內逮匪起出毒品贓款

健康樂活！　嘉義縣衛生業務榮獲「滿分佳績」7大獎項！

台日雙鐵限時優惠！ 兌換黑部峽谷鐵道來回車票

嘉義縣國際丹寧日　倡導尊重與關懷呼籲拒絕性暴力

母親節特惠！嘉義智選假日酒店推出「嘉倍寵愛」住房專案

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

李多慧表演前「衣服沒了」超迅速危機處理被讚爆

小朋友邊盪鞦韆邊唱超ㄎ一ㄤ童謠：阿嬤的內褲360度

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

「我的錢還要你管？」 台中嬤堅領錢400萬險被騙

稱「台灣人也是中國人」遭轟　 #連勝文 ：不聽民進黨的話就被鬥臭

嘉義縣烘焙業再升級！　30家業者參與專案提升食安獲頒「夯餅標章」

嘉義縣投入近6300萬新建布袋托嬰中心　預計招收40名嬰幼兒

安心走過人生最後一哩路　嘉義縣推展居家安寧在地善終

南投縣青銀共創新世代講座5／9登場　開放報名促混齡職場和諧

林鐵處廉政研習　分享圖利實務案例與便民法律

佯裝買金飾突搶走43萬金項鍊！　新營警7小時內逮匪起出毒品贓款

健康樂活！　嘉義縣衛生業務榮獲「滿分佳績」7大獎項！

台日雙鐵限時優惠！ 兌換黑部峽谷鐵道來回車票

嘉義縣國際丹寧日　倡導尊重與關懷呼籲拒絕性暴力

母親節特惠！嘉義智選假日酒店推出「嘉倍寵愛」住房專案

嘉義縣烘焙業再升級！　30家業者參與專案提升食安獲頒「夯餅標章」

嘉義縣投入近6300萬新建布袋托嬰中心　預計招收40名嬰幼兒

安心走過人生最後一哩路　嘉義縣推展居家安寧在地善終

南投縣青銀共創新世代講座5／9登場　開放報名促混齡職場和諧

林鐵處廉政研習　分享圖利實務案例與便民法律

佯裝買金飾突搶走43萬金項鍊！　新營警7小時內逮匪起出毒品贓款

健康樂活！　嘉義縣衛生業務榮獲「滿分佳績」7大獎項！

台日雙鐵限時優惠！ 兌換黑部峽谷鐵道來回車票

嘉義縣國際丹寧日　倡導尊重與關懷呼籲拒絕性暴力

母親節特惠！嘉義智選假日酒店推出「嘉倍寵愛」住房專案

黑吃黑失敗找替死鬼！詐團10hrs活活虐死車手　全程直播給柬高層

地方熱門新聞

捷運桃園長庚線啟動　市府16公里全線踏勘

減輕稅務壓力　符4大類之一享長照特別扣除額

立委游顥促台日合作推動韌性龍眼樹教育園區

永康男子把待轉區當停車格派出所員警直接走來開單

路口感應式燈源　嘉市議員呼籲儘速廣設

藍軍接喬床電話接到手軟護理師荒燒出台南關床潮

罷團申請路權遭拒　青鳥轟公所打壓

114年法務部調查局調查人員特考　即日至5/8網路報名

台中警長力推原鄉防詐　親上警廣宣導打詐第二集

2025漁光島生活節5/3登場！黃偉哲邀民眾登島放空

埔里鎮辦理社區災害防救志工隊演訓

申報所得稅！南投衛生局：失能者有12萬扣除額

成大×舞姬咖啡聯手打造全球首創「生豆機能性發酵」技術

台南前國中校長遭控職場霸凌教育局：已依法結案勿混淆視聽

更多熱門

相關新聞

中共中央軍委委員苗華停職檢查5個月後 人大委員資格遭罷免

中共中央軍委委員苗華停職檢查5個月後 人大委員資格遭罷免

中共中央軍委委員，掌管全軍政治工作的「第一人」苗華上將在2024年11月底涉「嚴重違紀違法」遭到停職檢查後，便消失在公眾視野中近5個月。根據大陸全國人大常委會今（30）日最新公告顯示，中央軍委政治工作部軍人代表大會決定罷免苗華的第十四屆全國人民代表大會代表職務，這也使得苗華違法違紀的輪廓逐漸清晰。

洪孟楷罷免案二階達標　怒批民進黨政府只想在島內找敵人

洪孟楷罷免案二階達標　怒批民進黨政府只想在島內找敵人

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警超無奈

台東罷團收7古人連署　網驚：筆跡全相同

台東罷團收7古人連署　網驚：筆跡全相同

能罷免賴清德？前藍委曝「1劇本」可實現

能罷免賴清德？前藍委曝「1劇本」可實現

關鍵字：

青鳥罷免

讀者迴響

熱門新聞

傑瑞米雷納憶事故：我已經死過了

楊丞琳怒斥惡意造謠「保留法律追訴權」！　Makiyo霸氣再冷回3字

Makiyo爆司機沒昏迷還出國　運將妻怒提告

烏克蘭女記者遭俄軍俘虜「眼球、大腦被挖出」！

快訊／「剴剴案」惡保母劉彩萱認罪了

他每天早餐麵包胖10公斤　改吃「這組合」瘦了血糖正常

性侵13歲少女致懷孕生女　等她長到11歲又淫辱3年

恐「下到發霉」梅雨鋒面　最新預測時間曝

廖峻中風7年「兒要錢才出現」！

嘎妹道歉認不成熟「疏遠蔡阿嘎」　IG發聲揭家族矛盾內幕

楊丞琳被挖10年前舊文「心疼Makiyo」陸網：足以證明為人

巴基斯坦：印度最快24小時動武

專家鑑定：剴剴全身42處虐傷

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

全台最大百貨商場D-ONE立柱　拚明年底1期開幕

更多

最夯影音

更多

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面