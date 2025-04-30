鎮公所拒絕罷團申請路權　青鳥轟打壓：北港被媽祖統戰了？

▲白沙屯媽祖進香活動聲勢浩大，歷年來都吸引大量信眾共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

全台大罷免如火如荼，但有罷團近日指控，向北港鎮公所申請路權辦宣講遭拒，理由是白沙屯媽祖要來北港進香，但明明雙方活動相差40小時、場地相距2公里，讓罷團支持者怒批公所故意打壓、「因為北港拜媽祖，所以都被統戰了是嗎？」呼籲青鳥站出來捍衛尊嚴。

臉書粉專「經濟民主連合」發文表示，團體22日到北港鎮公所申請路權，預計5月1日在北港登記所外道路舉行「春季青鳥系列：丁學忠究責會」，向雲林鄉親說明立委丁學忠是如何與傅崐萁集團在國會「興風作浪」、「推動亂台的民主倒退法案。」

不過，北港鎮公所25日來電說明，稱由於白沙屯媽祖將到北港進香，顧慮遊客數量遽增，不確定朝天宮廟方是否須提前籌備設施、配合廠商器材進場等，廟方路權可能有所變動、展延，所以無法核准罷團宣講的路權申請。

「經濟民主連合」指出，白沙屯媽祖5月1日自苗栗通霄起轎後，5月3日上午11點才會抵達北港北辰派出所，但團體申請的路權位於北港登記所，不僅距北辰派出所約2公里，且活動結束、撤場完成時是5月1日晚間7點，兩者時間相距40小時，客觀上難想像有任何衝突可能。

「經濟民主連合」呼籲，北港是媽祖信仰的重鎮，在台灣民主運動史上也有其關鍵地位，早年黨外人士蘇東啟即為北港人，因此北港鎮公所應當積極保障人民權利，勿以各種藉口打壓罷免宣講、侵犯人民的集會自由，「公民路不是在地當權者的禁臠，公民路屬於公民。」

貼文一出，引發罷免支持者熱議，紛紛要求北港鎮公所「踹共」，還有人轉發到在地社團怒批：「拿北港要接白沙屯進香團來當藉口，阻擋我們辦罷免說明會，國民黨就可以在總統府前面抗議北港辦罷免活動就不行，因為北港拜媽祖，所以都被統戰了是嗎？到底是誰在獨裁北港？還是北港被中共滲透了？呼籲青鳥站出來捍衛尊嚴！」

▼青鳥轉貼罷團貼文，呼籲青鳥們站出來「捍衛尊嚴」。（圖／翻攝自臉書）