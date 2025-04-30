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預告美元恐跌破30元！　朱立倫：台灣經濟大風暴將來襲

記者鄭佩玟／台北報導

美國關稅貿易戰引發關注，國內憂心，關稅戰是否可能衍生成匯率戰、美國是否會要求新台幣升值。國民黨主席朱立倫今（30日）主持中常會時表示，美元今天已經跌破32元大關，預期下個月美金還會繼續貶下去，如果有一天破了30元，就等著看台灣經濟的大風暴即將來臨，再次呼籲賴清德總統召開國是會議，在野願意坐下來共商國是。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

朱立倫指出，上周六高達25萬群眾匯集在凱道及其周邊，發出人民的怒吼，這是人民的主場，不是任何政黨可以號召這麼多群眾來到凱道，號召來的是坐在總統府那位「為政失德」的賴清德。

朱立倫說，賴清德的反應很清楚，要抗議群眾到天安門去抗議；發動檢調持續大搜索、大收押，更嚴厲地對待在野黨；再命令所有黨公職要讓35席國民黨立委全部都要過二階。這就是他所認識的賴清德，完全沒有改變。

朱立倫強調，自古都說「為政以德，眾星拱之；為政以暴，離心離德」，德政會名流青史，暴政一定會遺臭萬年，他再次衷心提醒賴總統，要為政以德，要有包容的心，今天民眾來抗議，不單是賴清德的獨裁，更重要的是他為政不能以德，且不能包容任何意見，也沒有認真努力讓民眾能過好日子。

朱立倫表示，賴清德沒有努力做到三安「國家安全、社會安定、人民安心」，他就職迄今不到一年，國家有更安全嗎？經濟風暴就在眼前，讓大家看不到安全的台灣；社會因政治嚴重對立，朝野無法溝通，造成社會動盪；民心更是無法安心，不是只有股匯市，還有嚴重的詐騙案件，昨天將近600件、遭詐騙金額將近4億，比去年同期高漲了快兩倍，一個月將近2萬件的詐騙案，請問解決了嗎？

他說，美元再度大幅度貶值，今天已經跌破32元大關，從月初的33.2元，現在只剩下31.9元，少掉的將近4%就是所有出口的毛利，下月美金繼續貶下去，大家必須繼續面對匯率戰，如果有一天破了30元，就等著看台灣經濟的大風暴即將來。

朱立倫表示，再加上他早就提醒的六月美債危機，台灣相對美債的比例最高、金額也最大，明明眼前有這麼嚴峻的挑戰，他多次呼籲一定要召開國是會議，賴總統完全置之不理；他還是誠心地呼籲，「放國人一馬吧！」大家坐下來，朝野共同面對所有國內外的挑戰，在野願意坐下來與總統共商國事、朝野對談。

另，勞動節將至，朱立倫上午在中央黨部頒發優秀勞工、勞工楷模以及各界工會的優秀代表。他說，勞工朋友是根、是寶；但台灣的低薪以及經濟成長的成果沒有真正落實在勞工身上，因為台灣極少數的高科技產業掌控絕大部分經濟的果實， 因此他們要更全力支持基層的勞工。朱立倫說，國民黨在立法院推動「還假於民」，至少4加1 ，也就是國際勞動節一定要放假，還有其他的幾個重要節日應訂為國定假日，這是他們重要的法案，他承諾所有勞工朋友，一起來努力。

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國民黨朱立倫匯率關稅

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