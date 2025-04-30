許銘春涉挪用就安基金　民進黨廉政會要求儘速到會說明

▲民進黨廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

前勞動部勞動力發展署北分署署長謝宜容涉貪，新北地檢署日前起訴，而案外案，前勞動部長許銘春遭告發挪用「就業安定基金」365萬元舉辦「個人演唱會」案，台北地檢署指揮廉政署肅貪組以「他字案」蒐證調查中。今（30日）民進黨廉政會開會也討論此案。廉政會主委邱駿彥會後受訪時表示，去年11月就著手調查此事，也跟相關單位徵詢資料，審計部也是最近才提出報告，檢調則仍在調查，經比對相關資料後，決定儘快請許銘春到會說明並釐清。

邱駿彥說明，許銘春是因為鍾小平去提告，她擔任部長時候就業安定基金的使用有點問題，經過今天的討論，以及比對審計部、勞動部提出的相關報告，廉政會決定儘快請許銘春到會說明並釐清，至於什麼時候過來還要等她聯絡。

媒體追問，去年11月就爆發此案，為何現在才有動作？邱駿彥表示，相關案情一定要經過調查，當初是跟謝宜容，後來由北市地檢偵辦，許銘春則列為他字案被告，檢調也還在查，所以廉政會也向相關部會要資料來處理，並交叉比對。

邱駿彥指出，根據審計部報告呈現，有五千多萬不符合就業安定基金使用，但也沒有特別明指是誰使用，所以需要許銘春特別到案說明，該案之前就已經立案，去年11月就著手調查此事，也跟相關單位徵詢資料，審計部也是最近才提出報告，檢調則仍在調查，對案情不予置評。

至於調查流程，邱駿彥表示，程序上發文過去後20天內必須回覆，若案情緊急的話，也會開臨時會處理。另外今日廉政會也討論台南議員李偉智案，邱說銘，李偉智涉及到前議長郭信良的光電公司，但經過調查發現，他是以證人身分被傳喚且無保請回，因此目前不立案，但不排除隨著案情發展，會重新討論此案。

而今日開會時長頗久，邱駿彥坦言，主要是許銘春的案子，因為檢調到現在沒有任何消息，檢調才有權力搜索，廉政會只能從審計部跟勞動部報告著手。而近日鬧得沸沸湯湯的黨內共諜案，邱則表示，相關案情硬要講跟廉政有關，但他們層級太低、僅是黨員，非廉政會適用對象。

邱駿彥也透露，今天廉政會也討論到民眾黨主席黃國昌幾天前的指控，當時黃國昌稱廉政會未處理前立委陳歐珀的案子，但廉政會有處理陳歐珀案，當時檢調查無實據，但廉政會認為陳歐珀行為非常不妥，當場予以警告。至於黨內公職涉及助理費相關案件？邱則表示，都還在等檢調進度跟法案判決。