男把妻子割喉威脅「孩子也一起殺」　10歲女兒勇敢反擊救全家

美國奧勒岡州一名男子突然威脅要殺死全家,他持刀割開妻子喉嚨,還打算要對家中年幼的孩子們行凶,幸好10歲女兒勇敢挺身而出,不但持刀反擊並帶著弟妹逃到房間中,最後成功救了家人性命。

男子海蘇斯(Jesus Huchin-Interian)被控2021年6月,在波特蘭市郊區格雷舍姆(Gresham)家中持刀割喉妻子,警方接到報案趕到現場時,發現女子倒在血泊中,脖子上有很深的傷口,雖然當時人已經奄奄一息,幸好送醫搶救後救回一命。

