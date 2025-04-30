男把妻子割喉威脅「孩子也一起殺」　10歲女兒勇敢反擊救全家

▲男威脅殺人，10歲女兒成功阻止。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國奧勒岡州一名男子突然威脅要殺死全家，他持刀割開妻子喉嚨，還打算要對家中年幼的孩子們行凶，幸好10歲女兒勇敢挺身而出，不但持刀反擊並帶著弟妹逃到房間中，最後成功救了家人性命。

男子海蘇斯(Jesus Huchin-Interian)被控2021年6月，在波特蘭市郊區格雷舍姆(Gresham)家中持刀割喉妻子，警方接到報案趕到現場時，發現女子倒在血泊中，脖子上有很深的傷口，雖然當時人已經奄奄一息，幸好送醫搶救後救回一命。

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Jesus Manuel Huchin-Interian has pleaded guilty in Multnomah County, Oregon, related to a horrifying June 2021 domestic attack in Gresham. Prosecutors say, fuelled by… pic.twitter.com/kh9JWmmWxD — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) April 29, 2025

女童表示，父親和母親吵了起來，父親刺傷了母親，還威脅要殺掉全家人的性命，所以她拿起一把刀反擊，可是那把刀太鈍了，後來她帶著弟妹逃到房間中躲藏並且報警。

警方持續追捕海蘇斯，於2024年3月在舊金山將他逮捕，目前他已對被指控的家暴與二級攻擊罪認罪，將被判處70個月監禁，隨後還要接受3年監管。

奧勒岡州高級檢察官Robin Beck Skarstad在記者會中讚揚女童，「這起案件顯出家庭暴力對兒童的影響，受害女童表現出的勇氣與韌性，也鼓勵了每天面對類似案件的我們，她勇敢打破了虐待循環、保護家人」。

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