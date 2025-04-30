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再嗆「聯準會那個人」不太行！　川普：我比鮑爾更懂利率

▲▼美國總統川普（Donald Trump）就職百日演說。（圖／路透）

▲川普在就職百日演說中再嗆聯準會。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間29日晚間，在密西根州舉行第二任期「就職百日」的造勢演說，他高調宣示，自己是美國歷史上「最成功的總統」，並再次批評聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），同時為自己的經濟政策與關稅策略背書，強調這些手段正引領美國邁向繁榮。

根據《彭博社》報導，川普29日特別選在共和黨鐵票區麥考姆郡（Macomb County）進行就職100天演說，而他在演說中再次批評聯準會，「利率是降下來了，儘管我手下那位聯準會的人真的不太行，不過我就不多說了。我想要表現得很和善、很尊重聯準會。」

雖然川普這個月稍早才表示，沒有打算撤換鮑爾，但演說中還是忍不住開砲，「照理來說你不該批評聯準會，應該讓他自己發揮——但你們要相信我，我對利率比他懂太多了。」

川普也在現場力推稅改法案，表示這是對2017年稅改的延伸，並加入一些新內容，例如對小費收入、社會安全福利、加班工資等免徵稅項。他更不忘警告共和黨內的反對者，「如果有人不支持這項法案，就該讓他們下台。」

演說大部分時間圍繞在他得意的驅逐非法移民政策，同時不忘嘲諷民主黨對手。不過他也大力宣傳自己標誌性的關稅政策，強調正是這些措施點燃了經濟活力，把製造業拉回美國。

川普說，「大家現在都想回密西根造車了，你知道為什麼嗎？因為我們的稅制跟關稅政策。」

這場活動也象徵著總統任期初期的重要里程碑，觀眾群正好是川普「重建美國工業基礎、翻轉全球貿易」的主要訴求對象。

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