　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男遊客空中滑索自拍　意外拍到「克什米爾恐攻」多人嚇逃中槍

男遊客玩高空滑索自拍　意外拍到「克什米爾恐攻」多人嚇逃中槍。（圖／翻攝自X）

▲男遊客滑索時遇到恐攻事件。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度控制的克什米爾(Kashmir)地區22日發生恐攻事件，造成26人死亡，一名印度男遊客到當地遊玩時，開心拍攝自己正在玩空中滑索的畫面，沒想到意外拍到背後正在發生恐怖攻擊的驚悚畫面。

當地媒體報導，一名男遊客上周在印度查摩與克什米爾邦(Jammu and Kashmir)當地知名度假勝地巴哈甘(Pahalgam)的拜薩蘭草地(Baisaran meadow)滑索時，意外拍到恐攻畫面。

約53秒的影片中可看到，男子在高空滑索時，手上一邊拿著自拍棒，當他滿臉笑容自拍時，完全沒注意到地面上發現攻擊事件，可是沒多久便可在背景中聽到槍聲，許多遊客四處逃跑，當他快落地時，背後還有人中槍倒下。

影片中男遊客巴特(Rishi Bhatt)向媒體表示，他原本沒發現地上發生恐攻，等到他注意到時立即帶著妻子和兒子逃跑，後來躲在一個像坑洞的地方，比較不容易被發現，大約8至10分鐘後聽到槍聲停了，他們才出來想要跑向大門，結果大量槍聲又響起，附近約4、5個人中槍，整個逃跑的過程中他看到約15、16名遊客中槍倒地。

克什米爾地區長期陷入分裂局面，印度與巴基斯坦2國都宣稱擁有主權，並各自擁有控制區。最新的恐怖攻擊事件造成26人死亡，被地區部長阿卜杜拉(Omar Abdullah)稱是當地近年來針對平民的最嚴重攻擊，印度當局對外宣布一系列針對對巴基斯坦的懲罰性措施後，巴基斯坦當局也宣布一系列措施報復。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 3292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1件衣服暴漲142%！　Temu宣布加收「進口費」
譚敦慈弟發現貧血「1個月後罹血癌」　醫揭4警訊
房車貸+小孩開銷！他午餐「扣打剩100塊」　大票推1吃法
男大生半工半讀命喪國道　母將來台認屍
11-12月千萬發票　最後得主現身！財部證實已領獎
男遊客空中滑索自拍　「意外拍到恐攻」多人中槍倒地
李昇基切割老婆娘家：正式斷絕關係！　結婚才2年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女遊客入住飯店「半夜遭變態男闖入舔腳」　犯人竟是飯店經理

9歲男童在便條紙寫「請救救我們」　警救出2童逮捕25歲女到案

暴風雨天17歲女「在家滑手機」被閃電擊中　驚嚇：四處都在爆炸

不能繼續住在圖書館！可愛「鬥雞眼小貓」爆紅　萬人連署相助

女好玩讓ChatGPT看手相　卻被建議「立刻就醫」網驚：我也掛號了

全家出遊被800公斤樹枝砸中　邊境牧羊犬「肉身護主」救了2歲童

1件衣服暴漲142%！川普關稅重擊　Temu宣布加收「進口費」

美汽車暴衝撞進「課後班」建築！4女學生慘死　最小才4歲

失蹤長達5個月！16歲少女靠IG求救　警在「性侵犯衣櫃」找到她

男遊客空中滑索自拍　意外拍到「克什米爾恐攻」多人嚇逃中槍

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

1件衣服暴漲142%！川普關稅重擊　Temu宣布加收「進口費」

美汽車暴衝撞進「課後班」建築！4女學生慘死　最小才4歲

失蹤長達5個月！16歲少女靠IG求救　警在「性侵犯衣櫃」找到她

男遊客空中滑索自拍　意外拍到「克什米爾恐攻」多人嚇逃中槍

澤倫斯基嗆俄停火「只是為閱兵」　籲立即無條件停戰30天

加拿大自由黨預計贏得大選「連4屆執政」！　川普威脅助逆轉勝

西葡停電「機場癱瘓」破百航班停飛！　籲旅客不要直接去機場

南韓大邱山火延燒2天！急派53架直升機灑水支援　搶救民宅和古蹟

陸男大生「偷闖富士山」直升機2度救援！超扯原因曝光　日網氣炸

加拿大汽車衝撞釀11死！　外媒曝：嫌犯來自台灣高雄

台女完勝！2024出國比例「20~29歲驚人差異曝」　網嘆：台男悲歌

1件衣服暴漲142%！川普關稅重擊　Temu宣布加收「進口費」

驚險瞬間！新北公車剛起步撞倒UBike　女騎士倒地險遭輾

網瘋傳「1歲前不能吃4水果」　醫無奈闢謠：初期可少量嘗試

0050、0056今年以來淨申購雙破千億　佔全體台股ETF買盤約6成

「426凱道遊行」後　找到台灣對話與經濟的未來

美汽車暴衝撞進「課後班」建築！4女學生慘死　最小才4歲

台BL劇紅到巴西！《看見愛》林宇搭機30hrs　金雲崩潰：尾椎超痛

醫投書國際期刊指台灣醫療瀕崩潰　邱泰源：最快今寄信刺胳針

廖偉翔提普發現金刺激消費　卓榮泰：在承平時代可考慮

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

國際熱門新聞

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

川普民調創新低　火大嗆「假新聞」

她洗澡遭猴群攻擊　滾燙熱水灑全身慘燙死

女入住飯店　半夜遭飯店男經理舔腳

西葡大停電！釀災可能原因曝　全面復電恐需耗時一周

搞砸結局是快樂的事？另類的爛尾陸劇

即／西班牙、葡萄牙全國大停電

西葡大停電可能原因　法、西電力連接出問題

西葡大停電爆搶購潮　公車、小黃塞滿人

搭機小心被盜！空服員揭3動作恐被盯上

25歲台女沖繩釀連環車禍　1人嚴重骨折

男遊客空中滑索　意外拍到恐攻畫面

西葡大停電　復電至少要6小時

關稅戰有出路？　美財長：中國會撐不下去

更多熱門

相關新聞

藍白網軍遲到2天　李珠珢＋破百正妹護士今被盜圖稱「426上凱道」

藍白網軍遲到2天　李珠珢＋破百正妹護士今被盜圖稱「426上凱道」

國民黨4月26日動員眾多民眾在凱達格蘭大道前舉行「反綠共，戰獨裁」活動，人數相當可觀。不過，事隔2天，民進黨議員卓冠廷28日在社群媒體上發現，今天一早不約而同出現破百則「妙齡女子」的自拍照，且文案都一模一樣寫「426我會去凱道」的貼文，超過八成都是護理師的照片，甚至更令人傻眼的是，還盜圖盜到韓籍「AI女神」李珠珢。

女遊客「硬闖老梅綠石槽」懶理路人！畫面被轟爆

女遊客「硬闖老梅綠石槽」懶理路人！畫面被轟爆

她洗澡遭猴群攻擊　滾燙熱水灑全身慘燙死

她洗澡遭猴群攻擊　滾燙熱水灑全身慘燙死

砸50萬娶21歲未婚妻！他掀頭紗「見45歲岳母」崩潰了

砸50萬娶21歲未婚妻！他掀頭紗「見45歲岳母」崩潰了

印巴連續第2天交火！

印巴連續第2天交火！

關鍵字：

恐攻印度克什米爾遊客自拍KashmirRishi Bhatt巴基斯坦

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸創業鎩羽返台

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

阿嬤以為愛孫「去日本讀農業」　他公布學校...全場笑翻

快訊／8級強風來了　下波變天時間曝

「環境部淫狼」照片曝光！　性騷、性侵11女受害

帶受傷女回家照顧趁機嘿咻　軍官判賠20萬確定

Makiyo爆料：女星紅了不認人　3線索揭身分

起飛才半小時！越南航空突折返高雄

快訊／桃園80歲嬤闖軌道　遭台鐵區間車撞擊死亡

川普民調創新低　火大嗆「假新聞」

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面