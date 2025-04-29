男遊客空中滑索自拍　意外拍到「克什米爾恐攻」多人嚇逃中槍

▲男遊客滑索時遇到恐攻事件。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度控制的克什米爾(Kashmir)地區22日發生恐攻事件，造成26人死亡，一名印度男遊客到當地遊玩時，開心拍攝自己正在玩空中滑索的畫面，沒想到意外拍到背後正在發生恐怖攻擊的驚悚畫面。

當地媒體報導，一名男遊客上周在印度查摩與克什米爾邦(Jammu and Kashmir)當地知名度假勝地巴哈甘(Pahalgam)的拜薩蘭草地(Baisaran meadow)滑索時，意外拍到恐攻畫面。

A horrifying video has emerged from the Pahalgam terror attack. A tourist, enjoying a zipline ride over Baisaran valley, unknowingly captured the chaos as it unfolded in real time.



Terrified tourists can be seen running for their lives, but some were gunned down mid-run. The… pic.twitter.com/sPehT8mXTh — IndiaToday (@IndiaToday) April 28, 2025

約53秒的影片中可看到，男子在高空滑索時，手上一邊拿著自拍棒，當他滿臉笑容自拍時，完全沒注意到地面上發現攻擊事件，可是沒多久便可在背景中聽到槍聲，許多遊客四處逃跑，當他快落地時，背後還有人中槍倒下。

影片中男遊客巴特(Rishi Bhatt)向媒體表示，他原本沒發現地上發生恐攻，等到他注意到時立即帶著妻子和兒子逃跑，後來躲在一個像坑洞的地方，比較不容易被發現，大約8至10分鐘後聽到槍聲停了，他們才出來想要跑向大門，結果大量槍聲又響起，附近約4、5個人中槍，整個逃跑的過程中他看到約15、16名遊客中槍倒地。

克什米爾地區長期陷入分裂局面，印度與巴基斯坦2國都宣稱擁有主權，並各自擁有控制區。最新的恐怖攻擊事件造成26人死亡，被地區部長阿卜杜拉(Omar Abdullah)稱是當地近年來針對平民的最嚴重攻擊，印度當局對外宣布一系列針對對巴基斯坦的懲罰性措施後，巴基斯坦當局也宣布一系列措施報復。