男遊客空中滑索自拍　意外拍到「克什米爾恐攻」多人嚇逃中槍

記者李振慧/綜合報導

印度控制的克什米爾(Kashmir)地區22日發生恐攻事件,造成26人死亡,一名印度男遊客到當地遊玩時,開心拍攝自己正在玩空中滑索的畫面,沒想到意外拍到背後正在發生恐怖攻擊的驚悚畫面。

當地媒體報導,一名男遊客上周在印度查摩與克什米爾邦(Jammu and Kashmir)當地知名度假勝地巴哈甘(Pahalgam)的拜薩蘭草地(Baisaran meadow)滑索時,意外拍到恐攻畫面。

A horrifying video has emerged from the Pahalgam terror attack. A tourist, enjoying a zipline ride over Baisaran valley, unknowingly captured the chaos as it unfolded in real time.



Terrified tourists can be seen running for their lives, but some were gunned down mid-run. The… pic.twitter.com/sPehT8mXTh