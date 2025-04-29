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青鳥購物突爆嗆陸客「滾回你中國」　警無奈：你有必要找架吵嗎

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲圖為過去青鳥抗議畫面。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名青鳥在台北車站逛商場時，聽到結帳的顧客用大陸口音說話，立刻嗆「這裡是台灣！滾回你中國！」，雙方爆發激烈口角。事後，員警到場勸架，卻被青鳥認為是偏袒陸客，進一步將影片PO網公審，此事也引起大批網友討論，並大讚員警的素質很高。

影片中，員警表示，陸客知道這裡是台灣，對方只是來玩，沒有必要去跟對方吵這些有的沒的，「人家只是來玩的，你也只是去買東西的，那你到底在吵什麼？你有要爭什麼、爭到什麼東西？你有沒有覺得自己太無聊？你講這樣的話對你來說有比較爽嗎？」

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青鳥則回，他不覺得自己的行為無聊，因為他是在做正確的事情，且講完確實有比較爽。

員警說，他沒辦法控制這名青鳥的行為，「我當然知道我站的土地是台灣，我是做中華民國的警察，然後呢？你今天有必要去找架吵嗎？這樣子你覺得有比較開心？或許吧，你可能有，那我不管，但今天就不要用這種方式去處理嘛，大家都大人了，我相信你也是經歷過那麼多社會事情的人了，長那麼大的」。

青鳥說，「就是因為經歷過，我才會這樣。我自己是當老師的，我自己知道」。

員警表示，他沒有想訓話，但今天沒有必要用這種「極端的口氣」去處理，「你當老師的，你會一開始就跟學生這麼大聲地講話嗎？不可能啊，你一定是好好地講嘛，你要溝通你的理念、想法，不是用講的嗎？我們有必要用這麼大聲的語氣嗎」，青鳥則回是對方先大聲的，隨後轉頭離開。

事後，青鳥將影片上傳threads表示，陸客結帳時說「上海都在用支付寶」，他才大聲嗆「這裡是台灣！滾回你中國！」，並砲轟員警要行政中立，「生活本就是政治，政治就是生活」，「我就是這麼無聊，就愛嗆共狗，今後我會繼續把事情鬧大，把我當瘋子也無所謂」等。

網友看完紛紛留言，「這個警察素質很高給我很肯定這位警察」、「還是老師喔！？好想知道是什麼學校的為人師表！還是假扮自己是老師，想要破壞老師的形象？這種人怎麼配做學生的典範」、「情緒控管都有問題了，又怎能清楚的思考？仇恨最後只會帶來毀滅」、「他可以不要侮辱老師這個群體嗎」、「叫人滾回去的人是說自己為人師表嗎？應該公開一下你的學校。辛苦警察先生了」、「他們也是合法來觀光的，又不是說來這邊搞統戰，真的蠻極端的。為人師表要做好榜樣」。

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