麻將大賽熱鬧開打！82歲選手帥氣上桌爭冠　從銀髮族到毛小孩「東森廣場」打造全齡歡樂基地

▲第13屆「東森健康長壽盃」麻將大賽4/27熱鬧登場，前六名選手獲頒東森廣場商場券，東森購物商場事業部營運長林晉祥（左三）到場頒獎、見證榮耀。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者張芳瑜／台北報導

全台指標性的熟齡競技活動「東森健康長壽盃」麻將大賽再次熱血開打！第13屆賽事於今（4/27）在東森廣場台北車站盛大舉辦，吸引大批中高齡與銀髮族牌咖踴躍報名，一開放報名在短短時間內即額滿，最終近百位選手齊聚一堂，切磋牌技、交流感情。這次比賽延續熟齡參賽門檻，參賽者須年滿50歲以上，並由專業麻將組織「麻將最大黨」擔任裁判長，全程維持比賽公平公正；現場麻將桌一字排開，場面熱鬧滾滾，歡笑聲與碰牌聲此起彼落，展現長輩們的活力與精彩牌技。

▲▼東森廣場台北車站多桌同時開戰，氣氛超熱絡。

其實在熱愛麻將的玩家心中，麻將早已超越單純的娛樂，成為一種結合策略布局、精密計算與記憶力鍛鍊的智慧比賽。特別對銀髮族而言，透過打麻將不僅能活化腦力、延緩失智，更能在過程中促進人際互動，拓展交友情誼，對心理健康與情緒支持都有正向助益。這也是「健康長壽盃」接連舉辦的初衷之一，希望透過歡樂對弈，讓長輩們動腦也動手、交流也交心，在快樂中維持活力與健康。

▲▼選手專注投入比賽，展現過人牌技與邏輯力；親友們則在一旁觀戰。

從50歲到82歲！銀髮選手魅力不輸年輕人

比賽過程中，麻將玩家們興致高昂，東森購物商場事業部營運長林晉祥笑說，開賽前就有奶奶忍不住一直確認何時開打，早就手癢等不及要大秀牌技了！此次亦有不少高齡長輩前來參賽，最年長代表是82歲的陳大哥，只見他出手俐落、神情專注度不輸其他年輕牌手，氣場十足完全看不出來是第一次參加大型麻將比賽。透過LINE好友的活動通知得知「東森健康長壽盃」比賽消息，很開心能參加這麼棒的活動，陳大哥笑說，麻將讓他腦袋越玩越清楚、一直保持思考，如果之後再辦，他一定還會再參加。賽後他也帶著太太一起在東森廣場台北車站吃飯、走走逛逛，大讚這樣的行程非常充實完美。

▲82歲陳大哥是場上最年長的選手，牌風穩健有章法，令人佩服。

另外也是82歲的廖女士則是首度參賽就晉級決賽，不枉費女兒一看到LINE好友的比賽活動通知就立刻幫媽媽報名參加。從年輕時就喜歡跟好友一起打牌的廖女士笑說，打麻將幫助她活化腦力，子女也很鼓勵她玩牌，不僅動腦維持思考靈敏度，還能增進社交互動。廖女士在比賽過程中始終神采奕奕、絲毫沒有顯露疲態，直呼「真的是太好玩了」！除了平時經常打麻將、經驗老道之外，還大方透露她的致勝絕招，那就是「打牌要有贏的信心！」這次成功拿下第三名佳績，還認識了新牌友，讓她開心表示，回去就要揪自己的牌咖下次一起來參賽。

▲▼廖女士首度參加就獲得前三名的好成績，大呼好好玩。

緊張對決高潮迭起 二次參賽女將奪冠超驚喜 經過精彩激戰後，最終由第二次參加的徐小姐奪得本屆冠軍，抱回價值3,000元的東森廣場商場券，她表示自己是和朋友一起報名參賽，兩人都順利挺進決賽，而她其實一開始完全沒想到可以拿到第一名，但邊打邊感覺「運氣來了！」態度相當謙虛；徐小姐笑說很少和人「實體對戰」，能夠參加這樣大型比賽和許多同好現場交流，心情非常開心，「下次有機會還要再來玩！」其他名次的選手也不虛此行，亞軍與季軍分別獲得2,000元與1,000元商場券，第四與第五名也各拿下800元與600元商場券獎勵，東森購物商場事業部營運長林晉祥更在頒獎現場加碼「點八集團」餐飲禮券，讓奪名選手滿載而歸，也讓參賽者大讚主辦單位有心又貼心。

▲本屆冠軍徐小姐運氣與實力兼具，第二次參賽就成功抱走大獎！

▲本屆獲獎選手（中）帶著家人一同上台合照，留下難得回憶。

全齡娛樂新場域！東森廣場台北車站讓所有人都能找到樂子

隨著社會邁向高齡化，東森廣場積極推展銀髮友善的各式活動，其中「健康長壽盃」特別為長者設計，讓他們在輕鬆的比賽中訓練腦力、靈活思維，更成為溫馨的交流平台，陪伴銀髮族走出孤單，真正實踐「活到老，玩到老」的精神。但東森廣場台北車站不只這樣！更致力於要為全民提供多元化、全齡參與的活動平台，因此不光有麻將賽，還規劃街舞挑戰、投籃機競賽、音樂表演等活動，讓年輕人與長輩都能找到樂趣。

像是昨（26）日舉辦「拼圖總動員—趣味雙人拼圖挑戰賽」活動，吸引30組共計60人踴躍報名參加，其中不乏家長攜帶小朋友一同組隊，共度親子時光。比賽需將四幅不同圖案的拼圖混合，難度升級，參賽者必須挑戰在最短時間內完成拼圖組合才能勝出。拼圖時不僅一邊動腦訓練專注力和邏輯力，還能鍛鍊空間感知力；每拼上一片，成就感爆棚，心情也跟著變好，讓大人小孩都愛不釋手。現場氣氛熱烈，參賽者們動腦又動手，專注投入拼圖過程。最終，第一名隊伍以驚人的13分鐘完成挑戰，展現出絕佳的默契與速度，贏得現場一片掌聲。

▲▼4/26舉辦的「拼圖總動員—趣味雙人拼圖挑戰賽」，吸引不少民眾組成親子隊前來挑戰，場面溫馨又好玩。（圖／資料照）

▲冠軍隊伍只以13分鐘就完成挑戰，實力精湛。（圖／資料照）

東森廣場台北車站表示，未來將持續推出更多適合不同年齡層參與的活動，而且就連寵物家人也照顧到，例如不定期舉辦「毛孩健檢日」，提供免費基礎健康檢查＋全套血檢，由慈愛動物醫院獸醫師親自評估，毛爸毛媽只要加入LINE好友就不怕錯過。近期適逢母親節即將到來，5/3（六）將舉辦手作永生花束課程，能手作一束不凋謝的花，獻給媽媽最獨一無二的愛，限額20組，參加者還將贈送法國MAISON W玫瑰淡香精10ml，報名要快。

▲東森廣場台北車站提供寵物免費基礎健康檢查＋全套血檢。

另外即日起至5/11（日），在東森廣場台北車站當日單筆滿511元，即贈「法式小香 MAISON W迷戀玫瑰淡香精1.3ml」；拍照打卡就送鹽味腰果，還有加碼抽洋朵雙人套餐、老董牛肉麵、丸亀、JOYFULL等人氣美食餐券，就是希望東森廣場台北車站能成為不分男女老幼，都能放鬆生活的新據點，未來也將持續規劃更多活動；至於下一屆麻將大賽，不少參賽者已經摩拳擦掌期待再戰，誓言要拚出更好成績！