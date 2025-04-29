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台女完勝！2024出國比例「20~29歲驚人差異曝」　網嘆：台男悲歌

▲▼桃機,桃園機場。（圖／桃機公司提供）

▲台女出國比例高於男性。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

出國旅遊人數持續攀升，其中最受台人歡迎的國家，包括日本、泰國、南韓等地，根據交通部觀光署統計資料，2023年以及2024年，台灣女性出國人次皆明顯高於男性，尤其20～49歲這個年齡層最明顯。對此，網友表示，「男生不出國是因為懶得規劃」、「20-29歲這區間的男生，大部分想著要存錢買房買車吧？」

根據「交通部觀光署-觀光統計資料」，2024年的國人出國人次統計數字，台灣女性出國人次明顯高於男性，且從13歲開始，一路壓倒性贏過男性，只有1-12歲區間是男性居多。其中，20~39歲的年齡層最明顯。另外，2023年的統計資料，也是台灣女性高於男性，只有1～12歲男性多過女性，還有60歲以上，男女呈現1：1比例，其他年齡層台女完勝台男。

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有網友在PTT以「男生比較不愛出國嗎？」為題發文。底下網友熱議，感嘆台灣男生真慘，「又要買房買車還要請客，現在還要出國？」「不是不愛，是男生要承擔的東西太多了」、「如果把每月跟女友的花銷省下來，每年也能多個7-8萬」、「因為這些男性為了都在買車、買房、幫這些女性付吃飯錢，哪有餘裕自己出國玩」。

▲▼ 。（圖／翻攝自交通部觀光署）

▲2024年統計資料。（圖／翻攝自交通部觀光署）

也有網友在Threads發起討論，「為什麼20～29這區間男女出國比例差異這麼大？」底下網友表示，「只是興趣不一樣吧，我是這個區間的女性，找身邊男生出國有夠難，他們都是說沒錢玩出國很貴，然後轉頭課金幾萬幾萬在課」、「我遇到大部分的男生他們不出國是因為懶得規劃，好像比較多的女生會喜歡找資料規劃行程」、「論國旅，台女本來喜歡出去的就多於台男」。

另外也有人提到，社會給男性的壓力太大，「男生一堆責任義務和社會刻板印象，男人只要畢業，開始工作，收入存款資產都會被各種檢視，家人親戚一定會問工作情況，存款多少」、「20-29歲這年紀的男生，大部分想的都是剛出社會，想培養專業，在社會立足，常跟朋友炫耀去哪個國家玩，只會被覺得膚淺」。

▼2023年統計資料。（圖／翻攝自交通部觀光署）

▲▼ 。（圖／翻攝自交通部觀光署）

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