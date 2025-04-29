新版財劃法重創南市財政　黃偉哲：該爭要爭也要開源節流

▲台南市長黃偉哲29日於市政會議上重申新版財劃法對台南造成嚴重財政衝擊，呼籲中央檢討分配機制。（記者林東良翻攝）





記者林東良／台南報導

新版財政劃分法3月21日公布，台南市獲配金額僅163億元，不僅為六都最低，甚至不及新竹市、新竹縣，引發市政預算重大壓力，市長黃偉哲29日在市政會議再度表態，直言「得不償失」，強調「該爭要爭」，要求各局處全面盤點計畫補助，積極向中央爭取經費，同時也要做好開源節流準備，以因應最壞財政情境。

黃偉哲市長指出，新制造成重大衝擊，不僅是固定分配金額大減，中央計畫型補助約149億元也可能受限，加上事權轉移導致地方支出增加278億元，尤以台南重點軌道建設補助2660億元恐遭砍最令人憂心，整體財政恐面臨多重壓力夾擊。

黃偉哲要求全體市府團隊務必主動出擊，包括與財稅局合作盤點閒置資產、推動促參開發等開源措施，也須落實預算節流、優先排序必要建設，避免無效支出。

台南市財政稅務局在會中報告指出，新版財劃法尚未實施，但初步分配結果顯示對台南市極為不利，不但遠低於其他直轄市，甚至與僅32萬人口的花蓮縣幾近相當，顯現出「重北輕南、重東輕西」分配現象，將嚴重影響市民權益與南市發展動能。

財稅局盤點台南受影響計畫型補助包含：少子女化因應、污水下水道、防洪整治、師資課稅補貼、行人安全與道路品質提升等，金額總計達149億元；另因事權轉移地方需額外負擔農保、老農津貼、省府業務等支出共278億元，負擔沉重。

其中，最關鍵的台南軌道建設案也可能遭刪補助高達2660億元，對台南市整體交通、城鄉均衡與產業發展衝擊深遠。

財稅局表示，將支援中央向憲法法庭聲請釋憲，爭取再啟第二次修法，盼能從源頭檢討制度，打造一部兼顧區域平衡、永續可行的財政劃分機制，確保地方建設不中斷。

面對財政挑戰，台南市政府除呼籲中央落實已核定計畫，如0至6歲國家一起養、軌道建設、水利與生活圈道路建設等，也表明：若中央移撥地方的新負擔超過163億元，應視情況暫緩承接。

未來編列預算，南市將採量入為出、零基預算、控制總額、優先排序四原則進行，並同步盤點必要施政項目，加強債務管控與收入拓展，包括檢討基金繳庫機制、促參案推動量能、評估公告地價與房屋標準單價調整等稅制改革，以強化市庫自主財源。