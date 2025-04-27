台南學甲大北門區首座社福綜合大樓動土　黃偉哲：打造溫暖照護網

▲台南市學甲區大北門區社會福利綜合大樓動土典禮，市長黃偉哲等人共同祈福工程順利。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府致力完善社福網絡，27日在學甲區舉行大北門區社會福利綜合大樓動土典禮，市長黃偉哲親自主持，立委林俊憲、陳亭妃及市議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金、陳昆和、方一峰等人共同參與。工程預計2026年完工啟用，為大北門地區打造首座集托育、親子、婦女、福利服務於一體的綜合性設施。

黃偉哲表示，感謝中央補助與地方共同努力，在經費有限的情況下推動此案，大樓完工後將提供托嬰中心、日間照顧、親子悠遊館等多元服務，盼如期如質完成，為大北門地區居民打造更完整、更有溫度的社會福利照護網。

社會局說明，大北門區社會福利綜合大樓總經費8021萬8000元，其中衛福部前瞻計畫補助3068萬7000元，市府自籌4953萬1000元。規劃為地上3層建物，1樓設置公設民營托嬰中心及婦女中心，可收托36名未滿2歲嬰幼兒；2樓為親子悠遊館，提供0至4歲幼兒與家長共學共遊空間；3樓則設置社會福利服務中心，專為服務脆弱家庭，建構在地化支持網絡。

社會局指出，該中心基地鄰近市立學甲幼兒園，未來可靈活串聯托育、親子活動與婦女課程，形成「幼托一條龍」式的完整福利系統，有效縮短城鄉資源差距，提升大北門地區的生活品質與發展機會。

目前台南市已有17處公共托育機構營運中，另白河、善化、永康等地今年底將再增設3處新公托。社會局表示，未來大北門區新中心啟用後，將進一步提升公共托育量能，整合多元社福資源，落實「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」的社會福利願景。