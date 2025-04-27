台南市生態保育學會20周年　黃偉哲肯定推動黑琵保育成果豐碩

▲台南市長黃偉哲出席台南市生態保育學會20周年慶，與來賓一同慶祝學會成立20年里程碑。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市生態保育學會27日在下營區舉辦成立20周年慶祝大會，市長黃偉哲特別出席祝賀，與來賓們一同分享20歲生日喜悅，並肯定學會20年來持續推動黑面琵鷺、水雉保育、生物多樣性教育、濕地淨灘等多項成果，為台南打造友善生態城市，市議員尤榮智、陳昆和到場力挺共襄盛舉。

黃偉哲表示，生態保育學會成立與台南推動黑面琵鷺保育的歷程密不可分。20年前，保育黑琵尚未普及時，面臨不少質疑與反對聲浪，但如今台南在黑面琵鷺保育工作上已獲國際肯定，民眾也普遍支持生態理念，這背後正是學會長年努力的成果。他強調，市府將持續與學會攜手，守護台南這片生態豐富的土地。

活動現場，黃偉哲也頒獎表揚去年黑面琵鷺保育季期間，分別尋獲環誌個體「N49」、「N44」、「N17」的鳥友，並分享自己曾親手野放傷癒黑琵，如今再見黑琵健康返台，格外感動。

台南市生態保育學會自民國94年在頑皮世界野生動物園成立，縣市合併升格後改為現名。學會成立初期即認養黑面琵鷺保護區第3賞鳥亭，投入黑琵保育，並推動菱角鳥「水雉」保育計畫，連續8年於官田水雉教育園區舉辦「水雉之美寫生比賽」，推動水雉當選「台南市鳥」。同時連續12年舉辦「黑面琵鷺保育季」活動，深化全民生態保育意識。

此外，學會亦長期投入環境教育推廣，曾獲全國「環保有功特優獎」、教育部「社教公益獎」及台南市推動環境教育績優單位等殊榮，並出版《急水溪的學甲濕地》、《黑面琵鷺來台、度冬、北返》等生態繪本，作為小學教學教材，深受好評。

學會理事長邱仁武指出，面對氣候變遷與地球暖化危機，學會始終堅持「重視生態保育、保護綠色地球」的信念，呼籲社會大眾一同為永續環境盡一份心力，讓台南成為生態與人文共榮的宜居城市。