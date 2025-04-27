2025年全大運長榮大學開幕！　黃偉哲邀全國來台南感受運動城市魅力

▲2025年全國大專校院運動會在台南長榮大學盛大開幕，黃偉哲陪同副總統蕭美琴出席。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年全國大專校院運動會（全大運）27日在台南長榮大學盛大開幕，市長黃偉哲傍晚陪同副總統蕭美琴出席典禮，與現場冠蓋雲集的來賓一同為選手們加油，黃偉哲熱情邀請全國民眾來台南，共同見證賽事榮耀，體驗運動城市的熱情與活力。

副總統蕭美琴致詞時指出，國防與經濟讓國家強大，文化讓國家偉大，而體育則能凝聚國人，每位在國際賽事奮戰的選手，都是國人團結的力量。她也期勉全大運選手突破自我，展現平時努力成果，感謝長榮大學與市府團隊的用心籌備。

黃偉哲表示，台南市積極推廣體育發展，透過大型賽事提升城市能見度並促進觀光經濟，近期從全中運到全大運，正是展現台南運動城市魅力的最佳時機。南市府也全力協助賽事場地與器材作業，未來將持續推動運動普及，為運動發展盡一份心力。

體育局指出，本屆全大運由長榮大學首次承辦，吸引全台145所大專院校、9911名選手參與，競賽項目橫跨田徑、游泳、桌球、羽球等21項運動，並有林昀儒、王冠閎、湯智鈞、陳思羽、甘家葳等多位亞奧運名將參賽，戰況精彩可期。

開幕典禮現場也特別邀請職棒台鋼鷹啦啦隊表演炒熱氣氛，由金鐘音樂人吳坤龍與灰姑娘音樂製作團隊打造主題曲〈挑戰巔峰 競在手中〉，傳遞青春與熱血。教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠、中華奧會主席林鴻道及各大學校長、體育界代表皆出席，現場盛況熱鬧滾滾。