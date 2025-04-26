「鎮北好行」文化巡禮登場　黃偉哲號召市民：健康好行認識北區

▲「鎮北好行」文化健走從民德國中出發，沿途串聯北區多處古蹟與廟宇遺址，吸引上千民眾共襄盛舉。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應「府城城垣300年」紀念活動，台南市北區區公所25日舉辦「鎮北好行」文化健走活動，吸引近千名民眾從昔日小北門遺址——民德國中出發，沿途走訪北區多處歷史古蹟與文化地景，市長黃偉哲親自出席為活動鳴笛，邀請市民「一起健康好行，深度探訪北區歷史街道」。

黃偉哲市長表示，感謝鎮北坊文化園區各廟宇與在地支持單位熱情相挺，透過健走方式串聯歷史文化、生活環境與社區力量，讓民眾在運動中自然走讀台南北區的文化底蘊。他也提到，台南日前成功舉辦全國中等學校運動會，斬獲153面獎牌、市民給出幾近零負評，未來市府將持續優化運動環境，讓全民運動與競技體育並行，打造健康城市。

健走活動從民德國中出發，沿線串聯大、小北門歷史軸線，長約3.2公里，走訪大觀音亭暨興濟宮、開基玉皇宮、鎮轅境土地公廟、三老爺宮、元和宮、烏鬼井與鎮山城隍廟等8大在地廟宇及321巷藝術聚落。活動現場除設計專屬集章卡讓民眾蒐集特色印章，終點回到民德國中後還可領取精美完賽禮，並體驗結合傳統藝術與現代科技的互動攤位，健保署及多家醫療單位也設攤為民眾健康把關，寓教於樂、深獲好評。

北區區長潘寶淑指出，北區不僅擁有大、小北門等歷史軸心，也因老街魅力吸引眾多創意新店進駐，今年6月即將迎來新光三越小北門店開幕，將成為台南市第三座新光三越，展現北區「文化X創新」的雙軸發展動能。

活動現場氣氛熱烈，包含立委林俊憲、陳亭妃，市議員許至椿、蔡宗豪、陳怡珍、周嘉韋、沈震東與北區各里長皆親自到場，與民眾一同穿梭歷史巷弄，感受文化與健康交織的城市魅力。