梅根素顏談「放下」　坦言「想見已故婆婆黛安娜王妃」

▲梅根在Podcast節目上講到兒女落淚，並表示很想親自見已故婆婆黛安娜王妃（右圖）一面。（圖／翻攝jamiekernlima IG、X@lovewalesfamily）

圖文／鏡週刊

英國哈利王子（Prince Harry）的妻子梅根（Meghan Markle）近來登上好友、IT Cosmetics創辦人潔米李瑪（Jamie Kern Lima）主持的Podcast節目，她素顏、穿著輕便，暢談當母親的日常點滴，講到一雙兒女還潸然淚下。更首次透露，她很想見已故婆婆黛安娜王妃（Princess Diana）一面。

梅根作客Podcast節目《The Jamie Kern Lima Show》，當天她脂粉未施，穿了黑色休閒套裝，坐在搖椅上與主持人李瑪對談。她說：「我們花太多時間，試圖證明自己夠漂亮、夠聰明、夠好。現在我已經放下那些證明遊戲了。如果你無法看見我的價值，那是你的損失。」李瑪聽了回應：「聽起來像自由，嚐起來像喜悅」。

▲梅根素顏登上Podcast節目《The Jamie Kern Lima Show》。（圖／翻攝YouTube畫面）

▲梅根談到兒女，講到動情處哭了。（圖／翻攝jamiekernlima IG）

談到5歲的兒子亞契（Archie）和3歲女兒莉莉貝（Lilibet），梅根透露，她為孩子們設立了一個神祕的電子郵件帳號，幾乎每天晚上都會寫信，紀錄當日的小事到那個信箱，像是孩子的有趣話語、早餐時的照片、成績單等日常片段。

梅根說：「這些不會被裱框、不會寫在日記裡的點滴，未來某一天，當他們16歲或18歲時，我會將這些電子郵件交給他們。讓他們知道：『天啊，原來媽媽這麼愛我們』。」梅根說到動情之處就落淚，接著擦掉眼淚說：「這也是為什麼今天素顏最好，不用擔心妝花了。」

▲梅根日前分享與亞契、莉莉貝採玫瑰的照片，兩個孩子一頭紅髮，明顯遺傳自爸爸哈利。（圖／翻攝meghan IG）

此外，梅根也提及從未謀面的婆婆黛安娜王妃，她坦言，自己最大的願望之一就是「能親自見她一面」。李瑪引述哈利王子說過的話：「梅根的慈悲、同理心與自信，讓我想起我的母親。」對此，梅根僅說一句「太美了」回應。

根據《時人》報導，哈利曾於回憶錄《Spare》（備胎）中透露，他與梅根的首次搭上線，正好是在黛安娜王妃生日，形容這段際遇「不可思議又超現實」。兩人亦在2022年一起造訪黛妃位於北安普頓郡的安葬地點，哈利形容，當時梅根跪於墓前閉眼祈禱，「她說她祈求的是『指引』與『明確的答案』」此外，他也在歐普拉專訪時坦言，擔憂歷史悲劇重演，所以帶著梅根離開英國王室，顯然在梅根身上看到了母親的影子。



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