竹市驚見「陸上潛水艇」！駕駛躺著騎　網狂問：能上路？警曝正解

▲「像潛水艇又像流動廁所」全覆式自行車現身新竹西濱。（翻攝自臉書社團竹北人有事嗎）

圖文／鏡週刊

近日有民眾在新竹西濱快速道路自行車道，目擊一輛外型酷似潛水艇的「全覆式自行車」現身，引發網友熱烈討論。不過，新竹市警察局提醒，這類特殊車輛未符合台灣自行車標準，依法不得任意上路，違者可處300元罰鍰，並禁止通行。

一名網友在臉書社團「竹北人有事嗎」分享照片，指出曾在西濱快速道路看到男子騎乘這輛特殊自行車，外型圓滑，封閉式車殼讓人聯想到潛水艇、太空艙，甚至被形容像流動廁所、熨斗或「香蕉車」。該文迅速引起討論，有網友直呼「好酷」，也有人憂心安全，直問「這種車能合法上路嗎？」

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新竹市警察局指出，這種被稱為Velomobile的全覆式自行車，雖在歐洲常見作為通勤、休閒用途，但台灣目前並未有明確法規認可其為合法道路車輛。根據經濟部標準檢驗局訂定的國家標準，Velomobile不符合自行車規範，無法直接以「自行車」身份上路。

警方強調，依《道路交通管理處罰條例》第69條第2項規定，未經登記且無領證照的特殊車輛行駛道路，將處車主300元罰鍰，並禁止通行。

市警局提醒，全覆式自行車因車體低矮、外觀封閉，容易落入其他駕駛人的視線死角，一旦遭遇緊急狀況，缺乏標準防護結構的設計也讓避險能力大打折扣，增加交通事故風險。警方呼籲，民眾選購或使用自行車應符合台灣相關法規，並行駛於合法的自行車專用道，確保自身與他人行車安全。



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