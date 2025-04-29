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「環境部淫狼」照片曝光！自認外貌難以抗拒　性騷、性侵11女

李健育代表環保署在外授課時，對上課女學員毛手毛腳。（翻攝台灣環境資訊協會flickr孫文臨攝）

▲李健育代表環保署在外授課時，對上課女學員毛手毛腳。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前環保署環境督察總隊總隊長李健育，涉嫌利用權勢性侵、猥褻多名女職員、包商女員工、女學員，台中地檢署日前拘提後向法院聲請羈押獲准，而隨著更多受害人出面指證，李健育好色行徑逐一曝光，所涉情節遠比已曝光的更離譜。

本刊調查，李健育長期利用職務之便，對周遭女性做出撫胸、摸腿、熊抱等性騷行為，前年9月離職後，更有受害人指控曾在辦公室遭性侵、指姦，累積受害逾11人。離譜的是，他在接受監察院調查時，竟大言不慚表示，以他的外型、個性、穿著，女同仁對他的近身「關心」應不會厭惡，甚至「已達無法抗拒的程度」，犯後毫無悔意，心態十分可惡。

目前11名被害人中，有8名未向監察院提出遭撫摸身體等性騷申訴，包括訓練班某女學員被突襲親吻、3名承攬單位女員工遭摟腰及撫摸眉毛，不勝酒力的南部女主管則被趁機正面熊抱，另有一名在原環訓所教室上課的某基金會女學員，一節課下來，被撫摸頭髮、臉頰、肩膀超過5次。

這些遭李健育不當觸摸、猥褻的被害人，事後沒提出申訴的理由是，她們畏懼提起申訴後，職務上遭刁難或秋後算帳。一名女學員表示，當時她還在讀大學，覺得該名講師「很噁心」，但因得知他是高級公務員，擔心影響取得證照，故未即時制止及提告。

原行政院環境保護署環境督察總隊總隊長李健育被認定是性騷慣犯。（翻攝環境部官網）

▲原行政院環境保護署環境督察總隊總隊長李健育被認定是性騷慣犯。

李健育在狼行被踢爆之後，調離主管職務，2023年7月26日調任技監（8月22日環保署改制後為環境部技監），10月27日環境部作成性騷擾成立決議。李雖在9月29日辭職生效，但環境部隔年2月6日予以免職，並依《公務員懲戒法》第二條將其移送懲戒。去年11月5日監察院對李性騷擾案投票全數通過、彈劾成立，移請懲戒法院審理，相關刑事責任則移送台中地檢署偵辦，如今檢方將他聲押獲准，正擴大追查是否還有更多被害人，要讓李健育接受應有的制裁。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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