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傅崐萁被告！　花縣府高官恐嚇廠商音檔曝光

「花蓮王」傅崐萁官司纏身，調查局北機站收到檢舉信，懷疑他和花蓮縣政府高官藉礦稅向業者敲詐，檢方已立案調查。

▲「花蓮王」傅崐萁官司纏身，調查局北機站收到檢舉信，懷疑他和花蓮縣政府高官藉礦稅向業者敲詐，檢方已立案調查。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨立院黨團總召傅崐萁因涉競選小物案遭檢調偵辦，如今官司風暴持續擴大！本刊掌握，調查局北機站日前收到一封告發傅崐萁與徐榛蔚夫妻等人的檢舉信，指控花蓮縣政府涉藉調高礦稅敲詐福安礦業公司，恫嚇業者撤回2億多元的礦稅求償案，並附花蓮縣副縣長及祕書長等高官放話恐嚇業者的錄音檔為證，調查局今年初將傅崐萁等人列為被告，並報請檢方朝違反《貪污治罪條例》的藉勢藉端勒索財物重罪方向偵辦。

有「花蓮王」之稱的國民黨立法院黨團總召傅崐萁，在花蓮縣長任內將礦石稅調高7倍，不甘被敲詐的幸福水泥旗下事業體福安礦業公司，以違反租稅法律原則提出行政訴訟，詎料，案件在司法定讞後竟還有驚人內幕。

傅崐萁擔任花蓮縣長後，將礦稅從每公噸10元漲為70元，讓業者苦不堪言。（翻攝花蓮縣政府官網）

▲傅崐萁擔任花蓮縣長後，將礦稅從每公噸10元漲為70元，讓業者苦不堪言。

日前調查局收到一封檢舉信及錄音檔，還原當年花蓮縣府多位高官藉協調會威嚇福安公司的過程，宛如黑幫恐嚇業者的口吻也首度曝光。

時任花蓮縣政府祕書長張逸華、副縣長顏新章、環保局長饒忠等人在會議中對業者軟硬兼施，錄音檔完整曝光。（翻攝花蓮縣政府官網）

▲時任花蓮縣政府祕書長張逸華、副縣長顏新章、環保局長饒忠等人在會議中對業者軟硬兼施，錄音檔完整曝光。

這起事件源於2年前，福安礦業控告花蓮縣政府超收2.5億元稅款獲得勝訴，但至今仍分文未得；官司纏訟期間，花蓮縣政府明明一路慘敗，卻悄悄和福安協調，不但以空氣汙染源許可展延過期恫嚇要業者撤告，更稱其他同為上市公司的台泥、亞泥都乖乖配合，要福安礦業別「因小失大」。

調查局北機站日前收到檢舉信，指花蓮縣府以礦稅官司為由，找來福安礦業公司人員至縣府開協調會，縣府高層官員竟扮黑、白臉要業者撤告。最離譜的是，福安礦業官司一路都贏，卻長期被花蓮縣府百般刁難，該檢舉信點名告發立委傅崐萁與現任花蓮縣長徐榛蔚夫妻檔是幕後藏鏡人，為證明所言不虛，還附上會議錄音檔，北機站接到檢舉後立即進行調查，並在今年1月間報請花檢指揮偵辦。

幸福水泥集團下的福安礦業因礦稅大幅調漲，導致營運虧損，與花蓮縣政府交手8起官司全都勝訴，法院判縣府須返還2.5億元超徵稅款。（翻攝Google Earth）

▲幸福水泥集團下的福安礦業因礦稅大幅調漲，導致營運虧損，與花蓮縣政府交手8起官司全都勝訴，法院判縣府須返還2.5億元超徵稅款。

本刊最近也接獲爆料，取得該份錄音檔，內容完整清晰，包括會議中有人手機響起的背景音、挪動椅子起身的聲響都錄得一清二楚，該會議於2021年7月7日一早在花蓮縣政府舉行，歷時約50分鐘，福安礦業出席人員包括財務、會計與法務等四位經理，花蓮縣府則由時任副縣長顏新章、祕書長張逸華、環保局長饒忠、財政處長劉台文及地方稅務局長呂玉枝等人與會。

根據錄音內容，花蓮縣政府官員在會中態度強硬，即便福安礦業官司全贏，可望拿回2億多元的超徵稅款，但縣府認為官司尚未定讞，且台泥及亞泥公司繳稅更多，都「心甘情願」回饋花蓮，藉此警告同是上市公司的幸福水泥，指福安礦業的空汙操作許可已逾期，不要「因小失大」，「縣府是可以馬上下令福安礦業停工。」

調查局北機站（圖）今年1月將檢舉傅崐萁的告發信報請檢方指揮偵辦。

▲調查局北機站（圖）今年1月將檢舉傅崐萁的告發信報請檢方指揮偵辦。

對此，傅崐萁透過友人表示，此事與他完全無關，礦稅案是花蓮縣議會提案通過，其中還包括民進黨籍議員，提案通過後有送財政部，財政部還找業者開會，最後送行政院核准實施，所有業者都繳稅了，只有幸福水泥不繳，此案當時由政風單位立案調查，並未發現問題，此外，徵收來的稅款都進公庫，用來照顧老人、學童及弱勢，這些資料都查得到，沒有半毛錢流入私人口袋。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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