「高潮針」爆紅！主打女性注射後更易高潮　婦產科醫師說話了

▲近期小紅書大票人風靡「高潮針」，並聲稱一針就能「一飛沖天達到高潮」。（翻攝自網易號@霹靂炮）

圖文／鏡週刊

近年來醫美盛行，如今行銷手法更上一層樓。近日大陸社群小紅書大票人風靡「高潮針」，只要在陰道前壁等私處打了高潮針，就能「一針就自己充滿電」、「一飛沖天達到高潮」，關鍵字還一舉登上微博熱搜。對此，有婦產科醫師提醒，注射高潮針可能存在感染、神經損傷的風險。

綜合陸媒報導，近來「高潮針是什麼」關鍵字，突登上微博、小紅書熱搜，掀起大票中國網友關注。商家宣傳「高潮針」功效是可透過注射陰道內的G點、A點、U點（敏感點位），讓這些部位的組織飽滿凸出，並在性愛時便能更加容易刺激摩擦、敏感，幫助女性達到性高潮。

▲大票女性與人妻們趨之若鶩，搶著去打高潮針。（翻攝自網易號@霹靂炮）

對此，該「高潮針」的行銷文章與體驗文，大量出現在社群上，引發討論，不少文章稱「科技又進步，做臉已經不夠了」，現在最新的產品是打「高潮針」，並且提到在小紅書裡，各種高潮針的諮詢管道都已經爆滿。

另外，網上也傳該項目為「半永久項目」，事隔數年後人體分解仍需再次注射，而高潮針注射的針劑內容包含膠原蛋白、PRP（富血小板血漿）、「童顏針」等，價格則從千元至萬元人民幣不等（約台幣4,425元至4,4254元），讓大票女性與人妻們趨之若鶩，但也有人認為是「智商稅」。

▲小紅書行銷文章稱，各種接高潮針諮詢的管道都已經爆滿了。（翻攝自網易號@霹靂炮）

對此，浙江省立同德醫院婦產科主任呂雯則表示，女性敏感部位的存在及功能實際上存在爭議，而注射膠原蛋白的原理是增加組織的體積，增強磨擦刺激，「但是沒有大規模的臨床研究支持，所以是缺乏科學依據的」，並直言私密部位血管和神經豐富，注射高潮針可能會引來感染、出血、瘢㾗或神經創傷，反覆注射也可能會出現組織硬化、局部變形或功能異常的風險。



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