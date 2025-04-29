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侏儸紀時尚來臨！科學家積極培養恐龍皮革　「暴龍精品包」即將上市

生技新創團隊預計從暴龍的古老化石提取膠原蛋白，用來打造恐龍皮革。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

時尚界可能將掀起一場史無前例的「侏羅紀潮流」！一個生技團隊正試圖從暴龍的古老化石提取膠原蛋白，目標是創造出全球第一塊「恐龍皮革」。這項驚人技術能否讓沉睡億年的遠古巨獸，以意想不到的姿態重返現代舞台，令人拭目以待。

英國生技新創公司Lab-Grown Leather與合作夥伴，從一件1988年於美國蒙大拿州挖掘出的完整暴龍化石中，成功分離出膠原蛋白片段，並進一步運用先進的基因工程與組織工程技術，重建暴龍的膠原蛋白基因序列，推出全球首創的「暴龍皮革」。

侏儸紀時尚來臨！科學家積極培養恐龍皮革　「暴龍精品皮包」即將上市

▲生技新創團隊強調恐龍皮革將保有傳統皮革的耐用度與修復性，並避免動物虐待與環境破壞等問題。（翻攝X@vml_global）

研究團隊著手將這段「復刻版」膠原蛋白注入實驗室培養的皮革細胞中，希望構建出堅固的膠原蛋白網絡，以模擬真皮層的中間層，夢想開創全球前所未見的恐龍皮革。這項研發不僅引領時尚潮流，更肩負環保使命。團隊強調，相較於傳統皮革產業造成的森林破壞、動物剝削及化學污染，恐龍皮革技術能顯著減少環境負擔，並杜絕涉及動物虐待的道德困境。

初期率先應用於精品配件市場，並計畫於2025年底推出首款以革命性材料打造的奢華時尚單品，團隊堅信，這種完全可生物降解的新型材料，擁有媲美傳統皮革的耐用度與修復性，更能滿足追求永續與創新的新一代消費者，帶來友善環境且可追溯的時尚替代方案。

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