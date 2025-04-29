習近平赴上海考察　首個行程先看「AI新創孵化器」

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

在美國對大陸祭出高關稅，大陸官方「寸步不讓」，雙方煙硝未歇之際，中共中央總書記、大陸國家主席、軍委主席習近平今（29）日前往對外經濟重鎮上海考察，他表示，上海承擔著建設國際科技創新中心的歷史使命，要搶抓機遇，以服務國家戰略為牽引，不斷增強科技創新策源功能和高端產業引領功能，加快建成具有全球影響力的科技創新高地。

▲上海陸家嘴金融貿易區。（圖／ETtoday）

習近平首個行程便在上海市委書記陳吉寧、上海市長龔正的陪同下前往位於徐匯區的上海「模速空間」大模型創新生態社區考察。

「模速空間」為上海打造的AI大模型專業孵化和加速平台，已入駐100餘間新創企業。習近平表示，人工智能技術加速迭代，正迎來爆發式發展，上海要總結好以大模型產業生態體系孵化人工智能產業等成功經驗，加大探索力度，力爭在人工智能發展和治理各方面走在前列，產生示範效應。

習近平還前往「模速空間」內的AI產品體驗店，了解智慧眼鏡、兒童玩具、樂器等創新產品功能和市場行情，甚至親自戴上智慧眼鏡體驗。他提到，「我國數據資源豐富，產業體系完備，市場空間巨大，發展人工智能前景廣闊，要加強政策支持和人才培養，努力開發更多安全可靠的優質產品。」

據了解，習近平在成為大陸國家領導人後，曾數次前往上海考察，在當時的環境背景下，從上海自貿區的經濟發展建設到「城市治理」的重要議題皆有涉獵，然而，在目前美國對大陸持續加徵關稅的情況下，習近平再赴上海考察調研，要抓住AI井噴浪潮，上海具備國際接軌的條件，在新科技發展做出突破。