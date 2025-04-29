索資只回一張紙？郭智輝稱「精華液」　黃國昌曝內容：睜眼說瞎話

▲民眾黨主席黃國昌表示，面對美國關稅衝擊，自己索資要求經濟部提供完整影響評估報告，結果對方只給了一張A4紙。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）

記者袁茵／台北報導

針對美國關稅衝擊，立院民眾黨團總召黃國昌昨（28日）批評，中央未給衝擊影響評估報告，且經濟部長郭智輝以「一張紙」回覆索資需求。郭智輝今（29日）稱，自己給黃國昌「精華液」，科學的人就是精準給數字；而黃國昌則痛批「睜眼說瞎話」，並公布索資經濟部的回覆內容，「郭智輝是理解能力有問題，還是民進黨的官，現在連衝擊影響評估都不知道是什麼？」

黃國昌29日於臉書發文批評，「睜眼說瞎話的郭智輝。」自己早在28日卓榮泰拜會民眾黨團前，就說過跟經濟部索取「完整影響評估報告」只回一頁A4的事，「或許我人微言輕，郭智輝理都不理，等到卓榮泰昨天『定格』才被迫要回應」。

黃國昌提及，但看到郭智輝說「我就給你正確的數字，我們學科學的人，就是精準數字，這個是我們說話，我沒有想到他需要很多的這個文字的包裝說明」等話，「我實在看不懂他在說什麼，索取報告經濟部不提供，跟很多文字的包裝說明有什麼關係？」

黃國昌批評，「郭智輝是理解能力有問題，還是民進黨的官，現在連衝擊影響評估都不知道是什麼，只要懂得抱大腿就好？有這樣的經濟部部長，真的是國家的悲哀！」

▲經濟部長郭智輝。（圖／《中午來開匯》提供）