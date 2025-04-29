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阿里公佈「通義千問3.0」並開源　稱性能超越DeepSeek-R1

▲阿里巴巴推出AI大模型通義千問3.0。（圖／CFP）

▲阿里巴巴推出AI大模型通義千問3.0。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

阿里巴巴今（29）日凌晨宣佈開源新一代通義千問模型Qwen3（千問3），包含2款參數規模分別為30B和235B的混合專家（MoE）模型及從0.6B到32B的6款密集模型。阿里宣稱，千問3模型家族是大陸首個混合推理模組，235B模型的參數量僅為DeepSeek-R1的三分之一，成本大幅下降，「性能全面超越R1、OpenAI-o1等全球頂尖模型。」

▲阿里巴巴推出AI大模型通義千問3.0。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，旗艦模型Qwen3-235B-A22B的總參數量為235B，激活僅需22B。千問3預訓練數據量達到36T，和千問2.5相比翻了兩倍，並在後訓練階段進行多輪強化學習，將非思考模式整合到思考模型中。同時，千問3的部署成本大幅下降，僅需4張H20即可部署千問3滿血版，顯存佔用僅為性能相近模型的三分之一。

至於在推理、指令遵循、工具調用、多語言能力等各方面的表現，千問3在AIME25測評中，以81.5分的成績刷新開源紀錄；在考察代碼能力的LiveCodeBench評測中，千問3的表現甚至超過Grok3；在評估模型人類偏好對齊的ArenaHard測評中，千問3的分數超越了OpenAI-o1和DeepSeek-R1。

千問3系列模型採用寬鬆的Apache2.0協議開源，首次支持119種多國語言，全球開發者、研究機構和企業均可免費下載模型並商用，個人用戶則可立即通過通義APP直接體驗，誇克也將全線接入千問3。

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