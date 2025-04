暴風雨天17歲女「在家滑手機」被閃電擊中　驚嚇：四處都在爆炸

▲女在家滑手機時,被閃電擊中。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

澳洲昆士蘭一名少女在家滑手機時,住家突然遭一到閃電擊中,家中不但爆炸聲四起,眼前一片都變成白色的,手上剛好拿著手機的她,也感覺到一陣電流通過身體,手臂變得麻木、無法動彈,全身都在顫抖。

居住在布里斯本北部伯彭加里(Burpengary)的17歲少女克莫德(Bloom Kermode),25日凌晨12時43分左右她正在用手機滑TikTok時,一道閃電擊中她所住的房屋屋頂,導致家中四處發生爆炸。

A Queensland teenager struck by lightning during wild weather overnight has lived to tell the shocking tale.



17-year-old Bloom Kermode was scrolling on TikTok around 2:30am when a bolt crashed through the ceiling of her Burpengary bedroom, striking the teen and igniting the… pic.twitter.com/hkyrYRhhjq