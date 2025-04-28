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暴風雨天17歲女「在家滑手機」被閃電擊中　驚嚇：四處都在爆炸

▲▼用手機,滑手機。（圖／CFP）

▲女在家滑手機時，被閃電擊中。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭一名少女在家滑手機時，住家突然遭一到閃電擊中，家中不但爆炸聲四起，眼前一片都變成白色的，手上剛好拿著手機的她，也感覺到一陣電流通過身體，手臂變得麻木、無法動彈，全身都在顫抖。

居住在布里斯本北部伯彭加里(Burpengary)的17歲少女克莫德(Bloom Kermode)，25日凌晨12時43分左右她正在用手機滑TikTok時，一道閃電擊中她所住的房屋屋頂，導致家中四處發生爆炸。

克莫德表示，「當時聽到一聲巨響，所有東西都爆炸了，眼前所有的一切都是白色的，我的身體開始不停抖動」，由於閃電擊中屋頂，造成屋內所有電線和電源插座被毀壞，電流也通過她的身體。

克莫德表示，「因為我當時手上拿著手機，手臂都覺得很麻，後來麻木感傳到全身，感覺好像癲癇發作一樣不斷顫抖」，後來她發現到家中開始起火，趕緊帶著寵物犬逃離，因頸部疼痛送醫。

猛烈暴風雨25日襲擊昆士蘭州東南部地區，一共引發2,500次雷擊，當地警方表示，雷擊一共導致2名民眾受傷，除了克莫德，還有一名居住在Burpengary Coutts Drive的女子，凌晨2時54分也因為雷擊受輕微燒燙傷，被緊急送醫。

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