南韓大邱山火延燒2天！急派53架直升機灑水支援　搶救民宅和古蹟

▲南韓大邱市北區函芝山28日下午開始出現山林大火。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

位於韓國東南部的大邱發生山林大火，今（29）日已進行至第二天！消防與山林當局持續針對火勢強勁的區域，出動直升機噴灑阻燃劑滅火，因此才能阻擋火勢蔓延至市區民宅。據統計，山林大火燃燒影響面積達260公頃、燃燒火線總長11公里，推測火勢可能已經波及到三國時代古蹟「八莒山城」。

根據《韓聯社》，南韓大邱廣域市北區魯谷洞函芝山昨（28）日下午開始發生山林大火，火災現場平均風速每秒3公尺、最大瞬間風速每秒11公尺，火勢在強勁風勢吹拂下擴散至北區助也洞民宅附近，迅速蔓延的火勢讓當局將警報從第一級提升至第三級，並將居民和登山客等1200人疏散至東邊小學、八達小學、梅川小學避難。

大邱山林大火延燒至今已進入第二天。山林廳統計，截至29日上午10時（台灣時間上午9時），燃燒影響區域達260公頃（ha）、燃燒火線總長11公里，殘餘火線為0.9公里，目前滅火率已達92%。

▲▼當局出動消防直升機撲滅大邱山林大火。（圖／達志影像）

山林廳南部地方廳長林夏洙29日上午在北區西邊小學助也分校召開簡報會議時表示，「目前當局以今天撲滅主要火勢為目標，正集中展開滅火工作」。

擔任山林大火統合指揮本部長的大邱市代理市長金楨琪則表示，「幸好山林大火並未蔓延到民宅，暫無民宅受損案例。考量到市區山林大火的滅火特性，已投入搭載熱像儀的無人機。截至目前，尚未傳出人員傷亡。已針對火勢強勁的函芝山望日峰集中派遣滅火直升機，並向民宅噴灑阻燃劑。」

當局統計，這場山林大火已燒毀4棟溫室、7輛曳引機和插秧機。從29日早晨起，山林廳已經派出53架直升機、205輛消防車和裝備、1551名人力前往撲滅火勢。

▼南韓當局將1200名居民和登山客疏散至國小避難。（圖／達志影像）

▲南韓大邱28日下午發生山林大火，火勢延燒至北區助也洞的民宅前。（圖／達志影像／newscom）

針對此次山林大火的起火原因，山林廳當局相關人士坦言，自然起火的可能性偏低，不排除人為因素的可能。然而，大邱市北區公園綠地課長金相希（音譯）也指出，目前推測起火原因的證據並不多，且只有魯谷洞村莊登山入口設置監視器。相關人士透露，最初向當局通報山林大火的農業從事者，其所在地和起火點存在一定距離。

另外，山林當局相關人士初步研判，從山林大火燃燒的火線來估算，恐怕已經燒到建於西元5到6世紀、朝鮮三國時代的八莒山城，該座山城以新羅樣式興建，是一座用石塊興建的山城，不過也許是因為建材的因素，推測山林大火對古蹟的直接影響並不大，但詳細受損情況仍須在滅火後才能確認。

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