　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

砍人後再輕生！韓特教生坦言「壓力大」想洩憤　勒頸持刀劃路人臉

▲▼南韓忠清北道清州市興德區某高中，28日上午爆發學生持刀砍傷教師和行人的事件。（圖／VCG）

▲南韓忠清北道清州市興德區某高中，28日上午爆發學生持刀砍傷教師和行人的事件。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓忠清北道清州市興德區某高中昨（28）日上午校園攻擊事件！一名年約17歲的特教生在接受心理輔導時，先是狠勒特教教師的頸部，在奔向走廊後，接連持刀砍向校長、行政人員、清潔工，並在校外持刀劃傷車輛駕駛的臉部。事後，他向警方表示，因為升學、家庭因素累積壓力，才決定透過殺人洩憤。

根據《韓聯社》、《東亞日報》，在該所學校就讀高中2年級的17歲學生A某持刀砍殺6人，其中校長、行政人員、清潔工等3人更是因胸部與腹部被砍而重傷，幸好生命並無大礙，且傷勢正在痊癒中。至於A某在逃亡的過程中曾跳進公園蓄水池、試圖輕生，被救起後送往醫院治療，並接受警方調查。

清州市興德警察署今（29）日表示，將依照殺人未遂等嫌疑向法院申請拘留令。少年A某更在接受調查時，向警方坦承犯案動機，「校園生活過得很累、很辛苦，我一直忍著，最後終於再也忍耐不住，憤怒的情緒爆發了！於是我決定砍殺每一個在學校和我碰面的人。」

▲▼南韓忠清北道清州市興德區某高中，28日上午爆發學生持刀砍傷教師和行人的事件。（圖／VCG）

A某向警方表示，他原本正在準備考取大學，然而成績卻一直不甚理想，導致影響升學計畫，加上母親的病情和來自家庭的心理壓力，更成為壓垮駱駝的最後一根稻草。於是，在憤怒的情緒被點燃後，他決定對學校每一個人揮刀，並計畫在犯案後以極端方式輕生。A某甚至在家留下紙條暗示計畫犯案，要求家人「不要再來找他」。

報導指出，A某被診斷罹患「邊緣性智能障礙」（Borderline intellectual functioning），去年原本被分配到特教班就讀，不過今年起因為病況好轉，在本人的意願下，被分配到一般學年的教室就讀，同時以「特教對象」的身分接受心理輔導和特教服務。

警方在A某的背包內發現，包括作案用的刀具在內，總共藏有4支兇器。由於A某曾制定犯罪計畫，有明顯的犯罪動機，因此警方扣留A某的手機和筆電，準備進行數位修復鑑識工作。

A某班導指出，該名學生過去並沒有遭到霸凌或校園暴力的紀錄，「平常也沒有任何問題或異常徵兆。」

▲▼南韓忠清北道清州市興德區某高中，28日上午爆發學生持刀砍傷教師和行人的事件。（圖／VCG）

回顧犯案過程。A某於28日上午8時36分在高中教室內，接受特教教師的輔導，豈料過程中他卻勒住教師的頸部，該名教師驚慌到來不及按下藏在桌下的警鈴，轉而慘叫奔逃至保健室。此時，A某跑到走廊，並向前來阻止的校長、行政人員、清潔工揮刀，導致3人重傷。

A某奔出校外，更對其中一名路人和車輛駕駛揮刀，並跑到某公園蓄水池。該名臉部遭劃傷的駕駛為43歲任姓男子，事後任男受訪透露，當時他車上載著2名幼稚園的子女，準備載他們上學，由於行經校園前的道路，因此他放慢行車速度至時速20公里，豈料卻遇到一名身穿運動服的高中生。

任男補充，「因為是上學尖峰時刻，校門前的道路塞車，而那名學生則是敲我後座車窗的車門。在我打開車門時，他竟然趁1、2秒的時間持刀劃傷我的臉後逃走。我還目睹他和其他學生家長打架的畫面。我只能用手摀住流血的臉頰、回到事發現場，然而那名學生卻將手機、兇器丟在地上。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388

►南韓校園攻擊事件！特教生「持刀砍殺」　校長等3人重傷

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 3 3292 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被爆發展不好悄返台　小甜甜回應了
漢武帝、唐太宗都來罷免！　收到超鬧連署書
快訊／彰化「送肉粽」上中彰快速道路　台中出海
快訊／楊丞琳不忍了！　怒轟Makiyo
中藥吃到腎壞掉！醫師獲賠1500萬　藥廠董座驚傳病逝
快訊／本土麻疹職場群聚+1！另增3例「曾去越南旅遊」
快訊／高雄女12樓墜落！穿破隔壁待售屋
快訊／13:46規模4.5地震　新北有感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

砍人後再輕生！韓特教生坦言「壓力大」想洩憤　勒頸持刀劃路人臉

他頭頂「寵物蟑螂」逛街！泰國阿姨太熱心　下秒伸手彈飛

文組畢業生薪資仍落後！　美最新統計曝「2領域」起薪最低

男一覺醒來發現中53億大獎　贏該州威力球樂透「史上最高獎金」

韓SK電訊資安出包！3.4萬人急跳槽　換SIM卡竟害T-money儲值歸零

1件衣服暴漲142%！川普關稅重擊　Temu宣布加收「進口費」

美汽車暴衝撞進「課後班」建築！4女學生慘死　最小才4歲

失蹤長達5個月！16歲少女靠IG求救　警在「性侵犯衣櫃」找到她

男遊客空中滑索自拍　意外拍到「克什米爾恐攻」多人嚇逃中槍

澤倫斯基嗆俄停火「只是為閱兵」　籲立即無條件停戰30天

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

砍人後再輕生！韓特教生坦言「壓力大」想洩憤　勒頸持刀劃路人臉

他頭頂「寵物蟑螂」逛街！泰國阿姨太熱心　下秒伸手彈飛

文組畢業生薪資仍落後！　美最新統計曝「2領域」起薪最低

男一覺醒來發現中53億大獎　贏該州威力球樂透「史上最高獎金」

韓SK電訊資安出包！3.4萬人急跳槽　換SIM卡竟害T-money儲值歸零

1件衣服暴漲142%！川普關稅重擊　Temu宣布加收「進口費」

美汽車暴衝撞進「課後班」建築！4女學生慘死　最小才4歲

失蹤長達5個月！16歲少女靠IG求救　警在「性侵犯衣櫃」找到她

男遊客空中滑索自拍　意外拍到「克什米爾恐攻」多人嚇逃中槍

澤倫斯基嗆俄停火「只是為閱兵」　籲立即無條件停戰30天

小甜甜被爆發展不好悄返台　「現在最重要的是我很好」

遭檢舉涉入礦稅敲詐　傅崐萁轟民進黨政府：為了大罷免潑髒水

母親節掀起「音波高訂潮」　光澤診所醫師：美國音波高指名度，精準拉提讓媽媽美得更安心

五月天大巨蛋門票「兩類人可優先購」！　預告「挑戰24小時最速換場」

謝淑薇報平安！西葡大停電波及馬德里網賽　女雙8強戰延後

大學畢業當保全！他拚「1科系碩士」成功翻身　年薪飆破300萬

燈開了卻被罰！進隧道「漏掉1細節」最高噴6000元　很多駕駛不知

稱「台灣人也是中國人」遭轟　連勝文：不聽民進黨的話就被鬥臭

基隆民政處長疑涉查戶政個資助連署　蔡其昌：政治史上最大醜聞

新冠又升溫！20多歲女併發心肌炎住加護　 羅一鈞：高峰恐落5、6月

【別亂餵別人寵物！】狗在公園被亂餵巧克力　飼主崩潰怒報警

國際熱門新聞

男遊客空中滑索　意外拍到恐攻畫面

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

她洗澡遭猴群攻擊　滾燙熱水灑全身慘燙死

川普民調創新低　火大嗆「假新聞」

女入住飯店　半夜遭飯店男經理舔腳

西葡大停電！釀災可能原因曝　全面復電恐需耗時一周

搞砸結局是快樂的事？另類的爛尾陸劇

即／西班牙、葡萄牙全國大停電

西葡大停電可能原因　法、西電力連接出問題

西葡大停電爆搶購潮　公車、小黃塞滿人

25歲台女沖繩釀禍　1人嚴重骨折

搭機小心被盜！空服員揭3動作恐被盯上

暴漲142%！　Temu宣布加收「進口費」

陸男「偷闖富士山」直升機2度救援　日網氣炸

更多熱門

相關新聞

韓SK電訊資安出包！3.4萬人急跳槽換SIM卡

韓SK電訊資安出包！3.4萬人急跳槽換SIM卡

SK電訊透露，因為遭駭客利用惡意程式碼攻擊，導致用戶個資暴露在外洩風險。昨（28）日，SK電訊開始為用戶免費更換SIM卡，使得2600家門市大排長龍。

南韓大邱山火延燒2天！搶救民宅和古蹟

南韓大邱山火延燒2天！搶救民宅和古蹟

陸男「偷闖富士山」直升機2度救援　日網氣炸

陸男「偷闖富士山」直升機2度救援　日網氣炸

南韓代理總統韓悳洙「準備請辭」　計畫參選

南韓代理總統韓悳洙「準備請辭」　計畫參選

拉攏中間選民！李在明黨內初選勝出

拉攏中間選民！李在明黨內初選勝出

關鍵字：

日韓要聞南韓校園攻擊清州市特教生

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜「吞蛇吃蟲」沒流量　大陸創業鎩羽返台

男遊客空中滑索　意外拍到恐攻畫面

加拿大汽車衝撞釀11死　嫌犯是台灣移民

勞動節隔天「選擇上班」　一票點頭笑了

五月天石頭移民定居英國！「舉家搬遷原因曝光」

台中嬤徒步6公里闖高中尋孫　真相惹鼻酸

台中健身教練收5.1萬上門教課　按摩突性侵女學員

卓冠廷爆：賴清德下令35個罷藍委連署都要過　要求林右昌做這1事

阿嬤以為愛孫「去日本讀農業」　他公布學校...全場笑翻

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

快訊／遭Makiyo爆「紅了就不認人」　楊丞琳不忍反擊

帶受傷女回家照顧趁機嘿咻　軍官判賠20萬確定

起飛才半小時！越南航空突折返高雄

「環境部淫狼」照片曝光！　性騷、性侵11女受害

2025「繳稅神卡」出現了！　最高回饋26％

更多

最夯影音

更多

外國女日本獨旅住APA　驚見陌生男躲床底嚇爛

【差點被肘擊】李珠珢靈活閃開，急奔進雅英懷裡XD

劉在錫「把情侶認成母子」　失言糗到倒地..狂道歉

【全場羨慕】萌弟拿應援毛巾迎接李雅英　被本尊摸頭又捏臉！

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面