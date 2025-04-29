砍人後再輕生！韓特教生坦言「壓力大」想洩憤　勒頸持刀劃路人臉

▲南韓忠清北道清州市興德區某高中，28日上午爆發學生持刀砍傷教師和行人的事件。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓忠清北道清州市興德區某高中昨（28）日上午校園攻擊事件！一名年約17歲的特教生在接受心理輔導時，先是狠勒特教教師的頸部，在奔向走廊後，接連持刀砍向校長、行政人員、清潔工，並在校外持刀劃傷車輛駕駛的臉部。事後，他向警方表示，因為升學、家庭因素累積壓力，才決定透過殺人洩憤。

根據《韓聯社》、《東亞日報》，在該所學校就讀高中2年級的17歲學生A某持刀砍殺6人，其中校長、行政人員、清潔工等3人更是因胸部與腹部被砍而重傷，幸好生命並無大礙，且傷勢正在痊癒中。至於A某在逃亡的過程中曾跳進公園蓄水池、試圖輕生，被救起後送往醫院治療，並接受警方調查。

清州市興德警察署今（29）日表示，將依照殺人未遂等嫌疑向法院申請拘留令。少年A某更在接受調查時，向警方坦承犯案動機，「校園生活過得很累、很辛苦，我一直忍著，最後終於再也忍耐不住，憤怒的情緒爆發了！於是我決定砍殺每一個在學校和我碰面的人。」

A某向警方表示，他原本正在準備考取大學，然而成績卻一直不甚理想，導致影響升學計畫，加上母親的病情和來自家庭的心理壓力，更成為壓垮駱駝的最後一根稻草。於是，在憤怒的情緒被點燃後，他決定對學校每一個人揮刀，並計畫在犯案後以極端方式輕生。A某甚至在家留下紙條暗示計畫犯案，要求家人「不要再來找他」。

報導指出，A某被診斷罹患「邊緣性智能障礙」（Borderline intellectual functioning），去年原本被分配到特教班就讀，不過今年起因為病況好轉，在本人的意願下，被分配到一般學年的教室就讀，同時以「特教對象」的身分接受心理輔導和特教服務。

警方在A某的背包內發現，包括作案用的刀具在內，總共藏有4支兇器。由於A某曾制定犯罪計畫，有明顯的犯罪動機，因此警方扣留A某的手機和筆電，準備進行數位修復鑑識工作。

A某班導指出，該名學生過去並沒有遭到霸凌或校園暴力的紀錄，「平常也沒有任何問題或異常徵兆。」

回顧犯案過程。A某於28日上午8時36分在高中教室內，接受特教教師的輔導，豈料過程中他卻勒住教師的頸部，該名教師驚慌到來不及按下藏在桌下的警鈴，轉而慘叫奔逃至保健室。此時，A某跑到走廊，並向前來阻止的校長、行政人員、清潔工揮刀，導致3人重傷。

A某奔出校外，更對其中一名路人和車輛駕駛揮刀，並跑到某公園蓄水池。該名臉部遭劃傷的駕駛為43歲任姓男子，事後任男受訪透露，當時他車上載著2名幼稚園的子女，準備載他們上學，由於行經校園前的道路，因此他放慢行車速度至時速20公里，豈料卻遇到一名身穿運動服的高中生。

任男補充，「因為是上學尖峰時刻，校門前的道路塞車，而那名學生則是敲我後座車窗的車門。在我打開車門時，他竟然趁1、2秒的時間持刀劃傷我的臉後逃走。我還目睹他和其他學生家長打架的畫面。我只能用手摀住流血的臉頰、回到事發現場，然而那名學生卻將手機、兇器丟在地上。」

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