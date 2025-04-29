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陸男大生「偷闖富士山」直升機2度救援！超扯原因曝光　日網氣炸

記者張方瑀／綜合報導

日本富士山每年只有7月至9月初開放登山，但仍有不少遊客會在封山期間違法硬闖，近來就有一名來自中國的男大生違法登頂後，兩度發出救援請求，而原因竟只是他想再次上山尋找弄丟的手機，讓日本網友氣炸。

根據《富士新聞網》報導，富士山預定於7月1日從山梨縣側開山，目前登山道仍封閉中。不過27日清晨，一名居住東京都的27歲中國籍大學生，在富士山八合目附近疑似因高山症導致身體不適，隨後以擔架護送至五合目，再由救援直升機送醫救治，所幸並無生命危險。

令人震驚的是，該男大生在5天前才因「遺失冰爪」無法下山，從山頂報警求助，當時由山梨縣防災直升機協助救援。至於這次為何再次冒險登山？男大生坦承，是因為第一次救援時忘了帶走手機，才會重返山上。

▲▼日本富士山。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本富士山每年只有7月至9月初開放登山。（圖／達志影像／美聯社）

此舉引發街頭民眾不滿，批評聲浪四起，「太自私了，給各方都添了麻煩」、「是不是認為日本人一定會救他，才趁空檔亂登山？救援人員也很無奈」。社群平台上也湧現大量批評，「把救援直升機當計程車用，簡直無法接受」、「用納稅人的錢救這種人，讓人憤怒」。

針對這起事件，曾參與富士山救援任務的靜岡市山岳聯盟成員、前靜岡縣警山岳救助隊員名倉健兒表示，富士山的山難救援通常由警察與消防負責，費用全由稅金支出。他推估，兩次救援可能已花費高達100萬日圓，包含直升機出動及人力成本。

名倉指出，目前這個季節的富士山，由於氣溫回暖，斜坡常結冰成為冰原，實際上比冬季更容易發生滑落事故，風險極高，即便是救援行動，也會讓隊員身處極大危險之中，因此登山應以自己負責為原則，必須有充分的心理準備。

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